Leica представила лазерный проектор Cine 1 по цене от 6900 долларов

В рамках выставки IFA 2022 компания Leica совместно с Hisense представили ультракороткофокусный лазерный проектор. Модель получила название Cine 1.

Устройство на базе лазерного источника света производства Hisense будет представлено в двух конфигурациях: первая, с максимальной яркостью 2500 люмен, предназначена для проецирования 100-дюймового изображения на расстоянии 30 см от экрана, вторая — 80 дюймов на расстояния 15 см, яркость составляет 2100 люмен. В обоих случаях изображение транслируется в разрешении 4K с частотой 60 Hz. Leica утверждает, что лазерный проектор сможет проработать более 25 тыс. часов.

За звук отвечают два встроенных динамика мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Digital Plus. Набор интерфейсов проектора включает три порта HDMI (в том числе один HDMI 2.1 с eARC), по одному USB 2.0 и 3.0 Type-A, встроенный ТВ-тюнер и слот Common Interface. Работает устройство под управлением Android TV. Заявленное значение задержки составляет 30 мс.

Leica Cine 1 поступит в продажу со второго квартала 2023 года. Цена за 80-дюймовую модель составит 6900 долларов, за 100-дюймовую – 7900 долларов. Фирменные проекционные экраны ALR с функцией подавления внешнего освещения — 1600 и 1800 долларов соответственно.

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