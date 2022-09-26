Компании Techpro DC и Fortinet провели совместный семинар для партнеров

22 сентября в отеле JW Marriott Absheron компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Fortinet, мировой лидер в области кибербезопасности и сетевых технологий, провели в отеле JW Marriott Absheron совместный семинар, посвященный современным технологиям обеспечения информационной безопасности.

В приветственной речи к гостям мероприятия директор Techpro DC Нигяр Гасанова отметила, что Fortinet является центром глобального технологического альянса крупнейших IT-компаний, основная цель которого заключается в обеспечении информационной безопасности, противодействии новым угрозам и снижении затрат потребителей. Построенная экосистема объединяет продукты и сервисы сотен производителей, а также использует комплексные решения безопасности на базе Fortinet Security Fabric. «Мы рады, что решения Fortinet входят в портфель предложений Techpro DC, позволяя партнерам нашей компании иметь полный доступ к широчайшему списку самых последних технологий в сфере информационной безопасности», — сказала Н.Гасанова.

Мероприятие продолжил региональный менеджер по продажам Fortinet в регионе Шаиг Самедов, который рассказал о том, что компания разрабатывает и продает как аппаратные решения, так и широкий спектр взаимосвязанных программных продуктов и услуг: антивирусов, систем предотвращения вторжений, анализа, предсказаний, созданных с учетом интеграции и автоматизации, позволяющих повысить эффективность и скорость реагирования на известные и неизвестные угрозы.

Основой стратегии киберзащиты в компании является платформа Fortinet Security Fabric, работающая на базе единой, постоянно обновляемой операционной системы и системы управления, обеспечивающей широкую видимость, удобную интеграцию и взаимодействие между важнейшими элементами системы безопасности, а также детальный контроль и автоматизацию.

Семейство продуктов компании постоянно пополняется и включает на данный момент более 30 категорий, среди которых:

FortiGate, FortiWiFi – корпоративный межсетевой экран с функционалом SD-WAN и возможностью гибкого развертывания в кампусе или филиале предприятия.

FortiSwitch, FortiAP – защищенный проводной и беспроводной масштабируемый доступ и централизованное управление сетью с полной видимостью периметра.

FortiAnalyzer – централизованная система сбора, анализа, мониторинга, обратной реакции, корреляции логов и обеспечения отчетности для платформы Security Fabric.

FortiManager – масштабируемая система управления SD-WAN, безопасностью и доступом из единого интерфейса.

FortiMail – защита от спама и блокировка вирусных атак в корпоративной почте.

FortiSandbox – защищенная виртуальная среда для выявления неизвестных угроз (взломов нулевого дня).

FortiFone – IP-телефония.

FortiCamera, FortiRecorder – система видеонаблюдения и цифровых видеорегистраторов.

«Fortinet считает наш регион одним из важнейших для развития бизнеса. Совместно с командой Techpro DC, в которую входит немало высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности, мы планируем усилить свое присутствие на рынке. Хотелось бы, чтобы сегодняшнее мероприятие принесло каждому новое видение в построении информационной безопасности на базе решений Fortinet», — отметил Ш.Самедов.

В заключение семинара представитель Fortinet Мансур Сеидзаде рассказал о преимуществах участия в программе Fortinet Engage Partner Program, которая направлена на развитие необходимых технологий и навыков продаж, требующихся в новых сетевых экосистемах, таких как филиалы нового поколения и динамические облачные среды, состоящие из мульти- и гибридных облаков.

«Современные цифровые инновации являются катализатором развития сетей и стратегий обеспечения кибербезопасности. Нашу партнерская программа составлена таким образом, чтобы использовать новые возможности и растущие рынки. Придерживаясь принципов инвестирования в развитие наших партнеров, Fortinet Engage Partner Program предлагает различные специализации, обновленные уровни взаимодействия и индивидуальную поддержку уникальных бизнес-моделей», — сказал М.Сеидзаде.

После основной части мероприятия всех участников ждал деловой обед в неформальной обстановке. За это время каждый участник семинара мог задать свои вопросы организаторам, поделиться опытом, получить нужную информацию, а также пообщаться с друзьями и коллегами.