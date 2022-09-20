Компании Techpro DC и Dell Technologies объявили о стратегическом партнерстве

В середине сентября 2022 года Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Dell Technologies, ведущая мировая технологическая компания, объявили о старте стратегического партнерства, где Techpro DC, как дистрибьютор будет распространять продукцию Dell на территории Азербайджана и помогать IТ-компаниям в реализации проектов, разработанных на продуктах и решениях Dell Technologies.

В рамках мероприятия, посвященного этому событию, директор Techpro DC Нигяр Гасанова отметила, что компания продолжает расширяться и заключать дистрибьютерские соглашения с ведущими мировыми производителями в IТ-индустрии. «Без совместных усилий с партнерами движение вперед стало бы невозможным, и стратегическое партнерство с такой глобальной компанией, как Dell Technologies, без сомнения, является нашим общим достижением и залогом успеха в развитии цифрового будущего и трансформации IТ-инфраструктуры Азербайджана», — подчеркнула Н.Гасанова.

Такой же точки зрения придерживаются и Джаваншир Исмаилов, представитель Dell Technologies в Азербайджане, и Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies Group в Украине и ряде стран Северо-Восточной Европы, чьи выступления последовали в продолжение мероприятия. «Экспертиза и серьезный опыт в реализации сложных IТ-проектов, профессиональная команда, несколько логистических центров и региональных офисов позволили Techpro DC стать одним из ведущих дистрибьюторов региона. Мы верим, что сотрудничество в рамках стратегического партнерства позволит существенно расширить спектр предложений Dell Technologies на рынке», — отметила Ирина Волк.

Представители компании Dell Technologies Ирина Юхнюк и Сафар Сафаров вкратце рассказали о продуктовых линейках компании и преимуществах партнерской программы, а также о доступе, который в ее рамках получают партнеры к тренингам и повышению компетенций. Завершилось мероприятие докладом Сергей Бутенко, который был посвящен решениям подразделения Dell Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующегося на серверах, сетевых устройствах и системах хранения данных.

Завершилось мероприятие докладом Сергей Бутенко, который был посвящен решениям подразделения Dell Infrastructure Solutions Group (ISG), специализирующегося на серверах, сетевых устройствах и системах хранения данных.