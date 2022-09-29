Kioxia создала прототип карты памяти MicroSDXC емкостью 2 Tb

Компания Kioxia сообщила о создании первого в мире прототипа карты памяти MicroSDXC емкостью 2 Tb, в которой используется инновационная флеш-память BiCS FLASH 3D и контроллер собственной разработки. В нем задействованы стеки из 16 чипов флэш-памяти 3D емкостью 1 Tb толщиной не более 0,8 мм.

Спецификация SDXC SD Association, поддерживающая объем 2 Tb, существует уже более десяти лет, но до этого момента ни одной из компаний так и не удалось создать подходящую карту памяти.

Как заявили в Kioxia, поскольку объем данных смартфонов, экшн-камер и портативных игровых консолей продолжает расти, спрос на карты памяти сверхбольшой емкости для хранения этих данных находится на высоком уровне.

Массовое производство карты памяти MicroSDXC емкостью 2 Tb компания Kioxia планирует начать в 2023 году.

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