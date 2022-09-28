Как защитить домашний Wi-Fi от соседей

Игры подтормаживают, видеособеседование на вакансию мечты сорвалось из-за нестабильной сети, а видео грузятся медленно? Возможно, ваш роутер не справляется с нагрузкой, но не исключено, что вашей домашней сетью решил воспользоваться кто-то из соседей. «Лаборатория Касперского» рассказывает, как защитить беспроводную сеть в вашей квартире от посторонних.

Чтобы узнать, ворует ли кто-то ваш трафик, надо проверить список устройств, подключенных в вашей сети. Это можно сделать в настройках роутера. К сожалению, далеко не все производители заботятся о дружелюбности интерфейса, так что во многих моделях роутеров этот список может оказаться очень сложным для восприятия. Альтернативный вариант — использовать карту домашней сети в защитном решении Kaspersky Security Cloud. Она выглядит очень просто и понятно.

Для начала, откройте список подключенных устройств, в настройках роутера или в Kaspersky Security Cloud и внимательно его проверьте. Если в нем кроме смартфонов и ноутбуков домочадцев, а также ваших умных холодильников, телевизоров и пылесосов есть какие-то незнакомые вам названия — трафик, скорее всего, подворовывают.

Возможно, сын соседа узнал, что у вас Wi-Fi помощнее, подключился и устраивает стриминги. Или кто-то переехал в новую квартиру, но еще не провел интернет и мучился без порции вечерних сериалов, пока не нашел вашу сеть. Это может показаться не так уж и опасным, но это далеко не так.

Вместе с новыми сериями сериалов сосед может случайно загрузить зловреда, а тот потом попытается атаковать через Wi-Fi ваши устройства. Если скачанный незваным гостем троян пропишется в вашей сети, злоумышленники получат доступ ко всей информации, которую вы отправляете через Интернет, например к данным банковской карты, с которой вы оплатили пиццу, или к конфиденциальным рабочим документам. Поэтому, даже если вам не жалко трафика, стоит выгнать посторонних за пределы домашней сети — и проследить, чтобы они не смогли вернуться.

В таких ситуациях лаборатория Касперского рекомендует:

Прежде всего, задайте пароль для беспроводной сети, если до сих пор почему-то этого не сделали. Если он установлен, но к точке доступа все равно подключены посторонние, то комбинация, скорее всего, слишком простая, и кто-то ее подобрал. Смените пароль на более надежный , но учтите, что домочадцев и холодильники придется подключать заново.

, но учтите, что домочадцев и холодильники придется подключать заново. Продолжая тему: смените логин и пароль для настройки роутера . Заводские данные не уникальны — зачастую для тысяч экземпляров одной модели используют одни те же комбинации, и, что хуже, их списки гуляют по Интернету. Так что оставлять в роутере настройки по умолчанию небезопасно — преступники могут без труда взломать такое устройство, чтобы использовать его в своих целях.

. Заводские данные не уникальны — зачастую для тысяч экземпляров одной модели используют одни те же комбинации, и, что хуже, их списки гуляют по Интернету. Так что оставлять в роутере настройки по умолчанию небезопасно — преступники могут без труда взломать такое устройство, чтобы использовать его в своих целях. Отключите WPS . Эта функция позволяет автоматически настроить сеть и упрощает процесс авторизации: чтобы подключиться к Wi-Fi с ее помощью, достаточно нажать специальные кнопки на роутере и устройстве или ввести 8-значный PIN-код. Проблема в том, что этот короткий PIN-код крайне уязвим к атаке перебором, а ввести его можно, даже не заходя в панель администратора. На практике это означает, что кто угодно в радиусе действия сети способен подобрать ключ от нее за пару часов или даже минут, если вы не меняли заводские параметры и пользуетесь кодом, указанным на корпусе.

. Эта функция позволяет автоматически настроить сеть и упрощает процесс авторизации: чтобы подключиться к Wi-Fi с ее помощью, достаточно нажать специальные кнопки на роутере и устройстве или ввести 8-значный PIN-код. Проблема в том, что этот короткий PIN-код крайне уязвим к атаке перебором, а ввести его можно, даже не заходя в панель администратора. На практике это означает, что кто угодно в радиусе действия сети способен подобрать ключ от нее за пару часов или даже минут, если вы не меняли заводские параметры и пользуетесь кодом, указанным на корпусе. Проверьте, чтобы в настройках маршрутизатора было включено шифрование WPA2, оно защитит ваши данные от перехвата.

Что делать, если Wi—Fi все равно тормозит

Если вы уже выгнали непрошеных гостей, а интернет еле шевелится, скорее всего, проблема в чем-то другом: может, толстые стены не пропускают сигнал, может, в вашем диапазоне слишком много конкурирующих устройств. Для этих (и некоторых других) случаев мы подготовили несколько советов, как поднять Wi-Fi с колен.

Как делиться трафиком правильно

А что, если все совсем не так? У вас ничего не тормозит, чужаков в сети нет, а с соседями вы живете дружно и ходите друг к другу в гости с пирогами. Однажды у них отключается Интернет, и они вежливо просят разрешения попользоваться вашим Wi-Fi. И все же, если вы готовы поделиться трафиком, не стоит отдавать им пароль от своей основной сети. Лучше создайте для них гостевую подсеть. Так вы и хорошим людям поможете, и не подвергнете риску собственные устройства.

Всегда под защитой

Если вы уже превратили домашнюю сеть в цифровую крепость, подумайте о своей безопасности вне родных стен. Решив отдохнуть от домочадцев и поработать из кафе или библиотеки, не забудьте защитить интернет-соединение, чтобы никто не украл важную для вас информацию. Используйте его каждый раз, когда подключаетесь к общедоступным сетям.