Как увеличить продажи и повысить эффективность обучения партнеров — опыт ИТ-дистрибьютора

Как известно, хороший ИТ-дистрибьютор всегда помогает своим партнерам в продвижении предлагаемых продуктов. Синергетический эффект от совместных направленных действий помогает делать бизнес успешным. Но, и это тоже не секрет, процесс продаж и, особенно, обучения новым продуктам, связан с организационными сложностями, расходами и нехваткой времени. Было бы удивительно, если бы в наше время не нашлось подходящего программного решения для автоматизации рутинных функций и повышения эффективности продаж. И оно, конечно же, есть — вот, к примеру, опыт компании SOFTPROM, крупного VAD ИТ-дистрибьютора с сетью в 1500 партнеров по всей Европе.

Понимая все особенности своего бизнеса, компания SOFTPROM предложила партнерам специальное программное решение, которое повышает эффективность продавцов, сокращает расходы на получение новых клиентов и совершение сделок, а также позволяет существенно улучшить результаты обучения сотрудников особенностям новых продуктов. Мобильное и облачное приложение, о котором идет речь, называется ROI4PRESENTER, и оно было создано компанией ROI4CIO. Решение позволяет продавцам проводить презентации (в т.ч. в автономном режиме) и общаться с клиентами в любое время. Потенциальные заказчики экономят свое рабочее время, поскольку получают информацию о новых продуктах в удобное время, в оптимизированном виде и, главное, всегда могут в режиме онлайн обратиться за консультацией к специалисту по продукту.

В процессе разработки веб-сервиса ROI4PRESENTER, компанией ROI4CIO были учтены все основные проблемы ИТ-реселлеров, а SOFTPROM со своей стороны, адаптировал продающий контент — презентации более чем полусотни вендоров из своего портфеля — под данный сервис. Затем, дистрибьютор бесплатно предоставил доступ к сервису для своих партнеров, что позволило им в итоге повысить эффективность продаж и обучения новым продуктам и сервисам.

Одной из ощутимых проблем в ИТ-продажах является стремительное увеличение числа новых продуктов и их обновление. Чтобы постоянно поддерживать актуальность знаний, необходимо регулярное проведение тренингов для сотрудников. Это требует времени, денег и, главное, отвлекает людей от работы.







С помощью приложения продавец, буквально двумя кликами может вставить в свой e-mail ссылку на презентацию и отправить ее потенциальному клиенту, не переживая о согласовании времени виртуальной встречи и качестве контента. Адресат, получив ссылку, может не только просмотреть презентацию, но и прослушать профессиональные пояснения к каждому слайду, а также получить ответы на основные вопросы. И это все не отвлекая продавца, который тоже может присоединиться к онлайн встрече в случае необходимости. В завершение, продавец получит отчет (по e-mail или в CRM), где будет указана вся информация о том, какие слайды и как долго смотрел слушатель, что понравилось, какие вопросы были заданы и т.д.

Руководство в свою очередь получает сведения о работе продавцов. Кроме указанных данных, доступны и отчеты о работе сотрудников по проведенным презентациям.

Используя ROI4PRESENTER, реселлеры — партнеры SOFTPROM, смогли добиться сокращения стоимости и повышения эффективности вебинаров. Вместо дорогостоящей процедуры организации и приглашения на онлайн-мероприятие, теперь презентации можно поставить в записи прямо на веб-страницы. В этом случае также сохраняется возможность приглашения эксперта для уточнения деталей или получения ответов на вопросы. То есть, получается, как бы постоянно действующий вебинар (пример).

Продукт будет полезен и для лидогенерации. В ходе презентации можно предложить новому клиенту указать свои контактные, которые автоматически сохранятся в CRM-системе.

Используя ROI4PRESENTER, партнеры SOFTPROM увеличивают эффективность продаж, качество обслуживания клиентов и могут наращивать ассортимент предлагаемых решений, не опасаясь, что обилие новых продуктов станет узким местом в развитии бизнеса. Дистрибьютор представил каталог презентаций партнерам, которые теперь сразу могут предлагать сложные технические решения, опираясь на помощь профессионалов — «виртуальных продавцов». К примеру, сотрудник может изучить портфель из 50 продуктов всего за 15 минут и выбрать те из, них, которые максимально отвечают запросам клиентов в данный момент.

Конечные пользователи также не теряют времени. ROI4PRESENTER позволяет им, посмотрев короткий «питч» решить, насколько интересен тот или иной продукт. Так что теперь не требуется, как раньше, тратить по полчаса или больше, чтобы добраться до сути. Тут же доступны и ответы на часто задаваемые вопросы.

Благодаря использованию онлайн и офлайн-подхдов, не надо больше беспокоиться о согласовании времени встречи. Клиент откроет ссылку и прослушает презентацию, когда ему будет удобно, а если понадобится — позовет продавца, который всегда может подключиться ко встрече (о том что клиент зашел по ссылке он получает уведомление на смартфон).

Если интересны конкретные результаты, которые получила компания SOFTPROM и ее партнеры от использования ROI4PRESENTER, то вот они:

Количество презентаций с клиентами выросло на 100%.

Рабочее время сотрудников, потраченное на проведение презентации, в среднем сократилось на 10 часов в месяц, без снижения эффективности

Затраты рабочего времени на совместные отчеты сократилось на 1 час в месяц

Время начала продаж новых продуктов сократилась на 1 месяц

Сокращение времени на договоренности с клиентами, в среднем уменьшилось на 10 ч в месяц для каждого сотрудника

Количество сгенерированных сделок выросло на 25%.

И это только основные результаты, которые были получены за первые месяцы использования продукта. При этом, итоговый эффект по результатам года, судя по всему, должен оказаться еще более ощутимым.

О компании Softprom

SOFTPROM — это международный VAD-дистрибьютор IT-продуктов, который вот уже более 20 лет поставляет программные решения ведущих мировых разработчиков в таких областях как кибербезопасность, облачные технологии, CAD-системы. Партнерская сеть дистрибьютора объединяет свыше 1500 компаний. В штате SOFTPROM — более 80 экспертов, продвигающих решения свыше 100 вендоров в 15 странах Восточной и Западной Европы.

О компании — ROI4CIO GmbH

ROI4CIO — разработчик облачных программных продуктов для B2B-продаж. Решения компании помогают продавцам сложных ИТ-решений и сервисов экономить время и повышать продуктивность за счет автоматизации рутинных задач. В числе наиболее известных разработок компании — контент платформа для корпоративных пользователей ИТ-решений ROI4CIO, а также ROI4PRESENTER — приложение для онлайн-презентаций, демонстрации ИТ-продуктов, лидогенерации и аутрич.