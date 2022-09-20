Как развитие сетей 5G повлияет на игровую индустрию

Согласно отчету BusinessWire о мировом рынке 5G, ожидается, что к 2025 году этот рынок достигнет 277 млрд. долларов, показывая ежегодный рост более чем на 100%. Немалую часть интереса к 5G, безусловно, обеспечат и геймеры. То, что еще недавно было для большинства пользователей дорогим хобби, требующим приобретения консоли или компьютера с топовыми характеристиками, а также не столь дешевых игр, теперь доступно любому, у кого есть смартфон. Только в 2020 году на мобильные игры приходилось 36% всех загрузок мобильных приложений, и пользователи потратили 296 миллиардов часов, играя в эти игры на своих устройствах. Почти треть пользователей тратят по 3 часа и более на игры на своем мобильном устройстве. А с развитием сетей 5G мы и вовсе станем свидетелями кардинального изменения ландшафта онлайн-игр.

Без задержек и прерываний

Задержка отклика или прерывание связи — это те вещи, с которыми заядлые геймеры больше всего боятся столкнуться во время игры. Как отмечают в компании Ericsson, cоединения часто описываются как восходящие (от конечного пользователя к сети) или нисходящие (от сети к конечному пользователю). Во многих приложениях именно скорость нисходящего канала является наиболее важной для обеспечения хорошей работы, поскольку из сети принимается больше данных, чем отправляется обратно. Размеры файлов игр для мобильных устройств могут приближаться к 10 Gb, а для игр для консолей или компьютеров — от 50 до 100 Gb. Загрузка файлов такого размера может занять очень много времени при низкоскоростном соединении, поэтому более высокие скорости загрузки имеют значение. Однако, когда дело доходит до игр, важно и то, и другое, учитывая высокую степень интерактивности между пользователем и контентом. Верно также и то, что недостаточная скорость восходящего канала может в конечном итоге повлиять на нисходящий канал и время до контента. Подключение к сети 5G попросту сметает подобные проблемы. К тому же, благодаря времени отклика на уровне всего 5 миллисекунд, действия в играх будут более плавными, чем когда-либо. Вы просто не ощутите задержку между своим действием и ответом игры.

Многопользовательские мобильные игры

Ожидается, что более высокая надежность сетей 5G не будет нарушена даже при большом количестве одновременных подключений. Если затрагивать тему киберспорта, то 5G окажет огромное влияние и на игры в этой категории. Во время соревнований с достаточно хорошим призовым фондом, где миллисекунды могут стать причиной победы или поражения, такой уровень связи будет являться первоочередным условием.

Облачные игры

Внедрение 5G переместит хранение, энергопотребление и вычислительную мощность с персональных компьютеров или консолей в облако. Будущее онлайн-игр требует дополнительной пропускной способности, сверхнизких задержек и сверхбыстрой пропускной способности, что делает 5G идеальным для облачных игр. 5G также позволит пользователям шлемов виртуальной реальности получить новый игровой опыт, используя только гарнитуру. Это означает, что не понадобится подсоединять VR-гарнитуру к компьютеру и будет возможно играть в любое время и в любом месте. Это также сократит разрыв между рынками мобильных и компьютерных игр, позволяя большему количеству людей присоединяться к чемпионатам по киберспорту. Кроме того, облачные игры в сетях 5G также позволят энтузиастам мобильных игр использовать более широкий функционал, основанный на местоположении.

Рост пользовательской базы

Многочисленные исследовательские отчеты показали, что рост доступности смартфонов в сочетании с высокоскоростным подключением к интернету стали драйверами роста популярности мобильных игр. Поскольку мобильные устройства с поддержкой 5G обеспечат насыщенный графикой игровой процесс с высокой частотой кадров практически в любом месте, это еще больше повысит популярность этого направления игровой индустрии.

Повсеместная доступность AR, VR, MR и XR

Развитие сетей 5G позволят по-новому взглянуть на возможности мобильной дополненной, виртуальной, смешанной и расширенной реальностей. В сетях 4G реализовать эти технологии очень сложно, поскольку оба варианта очень требовательны к таким параметрам, как низкая задержка, высокая надежность и высокая пропускная способность. Датчики и экран дисплея в VR-гарнитурах должны реагировать на малейшие движения головы или всего тела игрока в режиме реального времени, поэтому сильно зависят от них. Благодаря высокой скорости и малому времени задержки в сетях 5G, большая часть вычислительной мощности может находиться в облаке, что позволяет освобождать гарнитуры виртуальной реальности от проводов и создавать возможности, когда геймеры смогут получать тактильную обратную связь. Новая технология связи также предоставит разработчикам игр более широкие возможности для добавления новых ощущений игры, например, вибрации автомобиля в симуляторе гонок.

Потоковое видео

Распространение технологии 5G скажется не только на самих играх, но и на возможностях потоковой трансляции онлайн-игр. Сеть нового поколения позволит любителям игр беспрепятственно транслировать соревнования, турниры и игры в режиме реального времени на различных платформах, таких как YouTube, Twitch и других, с максимально возможным качеством.

… и, как это не странно, аккумулятор

5G продлит срок службы батареи вашего смартфона, когда вы играете на нем в игры. Подумайте о таких популярных и энергоемких играх, как Fortnite. Что произойдет, если вы будете играть в нее на своем мобильном устройстве? Подобные игры потребляют слишком много вычислительной мощности вашего мобильного устройства и быстрее разряжают аккумулятор. Но именно 5G может решить обе эти проблемы. Так как эта технология предлагает очень низкую задержку, разработчики игр могут перенести большую часть тяжелых вычислений в облачные центры обработки данных, за счет чего вычислительная нагрузка мобильного устройства резко снижается. Высокая скорость и низкая задержка, предлагаемые 5G, также помогут увеличить время автономной работы.

Но самое главное, что влияние новой технологии на игровой рынок выходит за рамки просто более высоких скоростей и общего повышения производительности. Мобильная сеть пятого поколения позволит устранить технологические препятствия, сократить расходы в различных регионах и существенно расширить сообщество геймеров.