Как 3D-печать становится мейнстримом

Успешное использование 3D-печати за последние годы изменило понимание того, на что она способна. Компании из разных секторов, от нефтегазовой до производителей потребительских товаров, сегодня обращаются к 3D-печати как к средству снижения рисков и затрат, например, используя 3D-принтеры для производства запасных частей, сокращая время выполнения заказов и устраняя дефицит на рынке. Ряд автопроизводителей уже использует 3D-печать в своих сервисных центрах, а такие компании, как Volvo и Mercedes Benz, используют 3D-принтеры как часть своих предложений при послепродажном обслуживании. Возможность производить изделия с оптимизированным дизайном — еще одно преимущество 3D-печати. Но что самое главное — многие возможности 3D-печати становятся все более доступными для обычных пользователей. О том, как сегодня развивается рынок 3D-печати, Infocity беседует с руководителем направления 3D-печати AnyPrint при компании DiVi Таиром Гулиевым и проектным менеджером компании DiVi Олегом Амировым.

— За последнее время в логистической отрасли произошел ряд революционных изменений, в основном в области цифровизации и автоматизации. Какую роль в этих процессах играет 3D-печать?

Т.Г. — В использовании 3D-принтеров произошли огромные изменения, вызванные потребностью в средствах индивидуальной защиты и клапанах для ИВЛ на фоне пандемии. Мы видели, как компании переориентировали свои мощности 3D-печати практически за одну ночь, и даже обычные пользователи 3D-принтеров переключили свои машины на производство подобных аксессуаров. Это наиболее ярко продемонстрировало, что технология 3D-печати может производить предметы не только с простыми, но и более сложными конструкциями и что она может делать это за более короткое время по сравнению с традиционным производством. Технология также продемонстрировала гибкость 3D-принтеров, позволяющих практически моментально переходить от одного дизайна на другой, без необходимости переоснащения.

Также за эти годы появилась масса примеров использования 3D-принтеров в розничных магазинах и на мероприятиях в маркетинговых целях. Независимо от того помогают ли эти устройства людям или просто служат для развлечения, существует множество способов их использования для повышения рентабельности бизнеса. Только в 2020 году по всему миру было поставлено более 2 миллионов 3D-принтеров, а мировая эпидемия продемонстрировала, что рассредоточенные производственные мощности 3D-принтеров, которые можно найти в каждой стране, являются важным и чрезвычайно мощным методом производства с минимальной стоимостью входа.

— Какому бизнесу и в какой ситуации есть смысл инвестировать в приобретение 3D-принтера?

О.А. — Однозначного ответа на этот вопрос нет, но 3D-печать, безусловно, имеет несколько преимуществ в цепочке создания стоимости. 3D-принтеры могут производить изделия как сложной конструкции, так и простые. Они могут печатать изделия с разнообразным дизайном в серии также просто, как если бы все они имели одинаковую форму. Это может сократить сроки поставки деталей, уменьшить количество ненужных закупок, снизить моральный износ и устранить потери в цепочках поставок. Сложите все это вместе, и это может привести к отсутствию необходимости держать большие складские запасы и снижению потребности в самих складских помещениях. Более того, гибкость 3D-печати означает, что ее можно применять по всей цепочке создания стоимости, от разработки прототипов, производства деталей для использования в производственных процессах до изготовления готовой продукции. Это означает, что практически любая компания может иметь дело с напечатанными на 3D-принтерах изделиями.

Но стоит помнить, что 3D-печать — это не репликатор из «Звездного пути», способный произвести что угодно одним нажатием кнопки в течение нескольких секунд. Порой процесс печати, особенно сложных моделей, может занимать несколько часов, но 3D-печать постоянно совершенствуется, повышается точность, аккуратность и допуски, которые она способна обеспечить, а также скорость производства. Растет разнообразие материалов, которые можно использовать в 3D-печати. Практически каждый квартал на рынке появляются новые материалы, включая полимеры с программируемыми свойствами, специальные композиции с керамическим, древесным наполнителем, а также с металлической пудрой. Использование подобных материалов позволяет получать изделия внешне и по эксплуатационным характеристикам практически не отличающиеся от изделий из дерева, керамики и металла. Программное обеспечение, необходимое для проектирования предметов для 3D-принтеров, становится все более доступным и удобным для пользователя. И что самое главное, технология давно перестала быть востребованной только на отраслевом уровне. Сегодня вы можете увидеть 3D-принтеры в стоматологических клиниках, на производстве ювелирных изделий, да и просто в домах обычных пользователей, для которых 3D-моделирование уже стало обычным хобби.

— И как обстоит ситуация с ценовым порогом входа в 3D-печать?

Т.Г. — Многие производители 3D-принтеров предсказывали, что эта технология захватит мир и что у каждого дома будет такой принтер. Этого пока явно не произошло, однако за последнее десятилетие в мире появились миллионы 3D-принтеров, и в каждой стране все больше и больше людей подхватывают тренд 3D-печати. Безусловно, 3D-печать, которая сегодня стала мечтой не только любого ребенка, но и более взрослых людей, не обязательно должна быть дорогостоящей. В то время как устройства высокого класса, например, те, которые печатают металлом, находятся в более высоком ценовом диапазоне, организации и обычные пользователи могут использовать более простые продукты, включая устройства на основе послойного наплавления термопластикового материала (FDM), чтобы закрыть определенные потребности в 3D-печати. В то же время, 3D-принтеры перестают быть лишь устройствами для создания бессмысленных вещей и игрушек. Начнем с того, что существуют промышленные 3D-принтеры, которые уже производят запасные части и прототипы для всего, от обычных элементов космических кораблей до морских судов, а в последнее время мы часто слышим о печати на специальных 3D-принтерах, печатающих донорские органы и продукты питания.

Я верю, что 3D-принтеры станут инструментом для всех и позволят испытать то самое чувство, что вы создали что-то практически из ничего. Ведь множество вещей в нашем доме можно изготавливать самостоятельно (дизайнерские предметы интерьера, посуду, детали мебели) и ремонтировать (крепежные элементы, детали инструментов и приспособлений, сантехника) с использованием 3D-принтера. Представьте себе, что в ванной протекает кран — пропускает прокладка. Вам нужно пойти в магазин в поисках необходимой прокладки для замены, либо вы ставите ее на печать в 3D-принтере с помощью полимерного материала и через несколько минут она готова. Существует множество сайтов с большим количеством 3D-моделей, которые можно распечатать и сразу применять. Соответствующий раздел будет регулярно обновляться и на нашем сайте. Но целевая аудитория для данной технологии не ограничивается домашними пользователями, в ее числе могут быть фрилансеры, инженеры, архитекторы, энтузиасты и просто любители что-то мастерить, образовательные учреждения, коммерческие и производственные предприятия из сегмента SMB. 3D-принтеры помогут им не только экономить массу времени, которое раньше уходило на поиски запчастей и аксессуаров, но и быстро изготавливать детали и изделия собственной разработки.

Мы очень надеемся, что данное направление станет мейнстримом и в Азербайджане, поэтому на первом этапе для выхода на рынок выбрали продукцию такой компании, как Anycubic, сотрудники которой так же, как и мы, считают, что технология 3D-печати должна быть доступной. Кроме того, практически вся продукция компании Anycubic, официальным партнером которой мы являемся, не требует от вас каких-то углубленных знаний в области 3D-печати и сразу же после распаковки будет готова к работе. Приятным бонусом является и то, что команда Anycubic сама создает учебные пособия на YouTube и ведет страницы поддержки в Facebook.

— Можете более подробно рассказать о продуктовой линейке Anycubic, представленной в нашей стране?

О.А. — AnyCubic является одним из самых крупных производителей 3D-принтеров и занимает эту позицию в основном благодаря отличному соотношению цена/качество. Недавно представленные модели FDM-принтеров в линейке Kobra получили крупные нововведения, которые значительно упрощают первый опыт управления принтером. Система автоматического выравнивания площади печатного стола отменяет необходимость ручной настройки, а с системами безопасности пользователь может спокойно оставить принтер без присмотра на какой-то промежуток времени. В то же время AnyCubic предлагает широкий выбор фотополимерных принтеров под любую задачу. Новая модель производителя Photon D2 оснащена технологией DLP, которая предоставляет возможность печати с увеличенной детализацией, что особенно подходит для ювелирного дела и стоматологии. Параллельно с этой моделью AnyCubic предлагает и упрощенные модели для любителей, такие как Photon M3, которые также имеют высокий уровень точности и детализации.

Суммируя все это, мы получаем производителя с крупной линейкой продуктов и современными технологиями, принтеры которого могут удовлетворить любого заинтересованного пользователя, обладающего опытом 3D-печати или без него, в большей части сфер применения 3D-принтеров.