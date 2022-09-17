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17 сентября, 2022
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Intel прекращает выпуск процессоров под брендами Pentium и Celeron

Intel

Компания Intel объявила о прекращении выпуска процессоров под брендами Pentium и Celeron. Первые процессоры под брендом Pentium вышли в 1993 году, а Celeron в 1998 году. С 2023 года Intel больше не будет использовать оба бренда.

Согласно пресс-релизу на смену сериям придет новый бренд процессоров для недорогих ноутбуков под названием Processor. По мнению компании, это позволит исключить путаницу у пользователей. При этом самые доступные процессоры компании сохранят все свои особенности.

В то же время Intel продолжит уделять особое внимание процессорам флагманских серий Intel Core, Intel Evo и Intel vPro.

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