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28 сентября, 2022
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Intel представил процессоры Core 13-го поколения (Raptor Lake)

Intel Raptor Lake

Компания Intel представила процессоры Core 13-го поколения (Raptor Lake). Были представлены шесть моделей, все они изготовлены по техпроцессу Intel 7 (Enhanced Superfin 10 нм).

Intel Raptor Lake

Процессоры Raptor Lake, как и их предшественники, используют гибридную архитектуру, сочетая в себе мощные P-ядра и энергоэффективные E-ядра. Нагрузку распределяет встроенный микроконтроллер Intel Thread Director.

Intel Raptor Lake

По заявлению Intel, производительность новинок по сравнению с моделями предыдущего поколения увеличилась на 15% и 41% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Добиться прироста вычислительной мощности удалось как за счет повышения тактовой частоты, так и благодаря увеличению количества энергоэффективных ядер. Заявлена поддержка 16 линий PCIe 5.0 и четырех PCIe 4.0 для SSD. Все чипы новой серии поддерживают оперативную память стандарта DDR5-5600, но также сохранили и обратную совместимость с модулями DDR4.

На презентации сравнили i9-13900K с i9-12900K, Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X3D. В зависимости от игры, прирост по производительности есть, но в некоторых тайтлах Ryzen 7 5800X3D лидирует.

Большинство моделей не подорожали относительно предшественников. Продажи начнутся 20 октября.

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