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28 сентября, 2022
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Intel представил флагманскую видеокарту Arc A770. Названы дата продаж и цена

Intel Arc A770

Компания Intel представила флагманскую видеокарту Arc A770, а также назвала дату начала продаж и рекомендованную цену.

В основе Intel Arc A770 используется графический процессор ACM-G10 в полной конфигурации с 32 ядрами Xe (4096 блоков FP32), 32 блоками трассировки лучей, а также 512 матричными движками XMX. Заявлена частота 2100 MHz. Как поясняет Intel, этот показатель отражает не максимальную, а ожидаемую частоту GPU.

Intel Arc A770

Карта оснащена 8 или 16 Gb памяти GDDR6 с частотой 17,5 GHz (17,5 Гбит/с) или 16 GHz (16 Гбит/с) в зависимости от объема. Как отмечает Intel, во втором случае разрядность шины памяти составляет 256 бит, а пропускная способность памяти — 560 Гбайт/с. TDP у новинки заявлен на уровне 225 Вт.

Рекомендованная цена видеокарты Intel Arc A770 для версии с 8 Gb памяти – 329 долларов. В продаже появится 12 октября. Цена модификации с 16 Gb памяти будет объявлена позднее.

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