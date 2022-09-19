Intel NUC 12 Enthusiast (Serpent Canyon): компактный игровой компьютер с графикой Arc A770M

Компания Intel выпустила игровой компьютер NUC 12 Enthusiast (Serpent Canyon). Устройство заключено в корпус объемом всего 2,5 литра с габаритами 230 × 180 × 60 мм.

Новинка поставляется с 14-ядерным процессором Core i7-12700H Alder Lake (4,7 GHz) и флагманским дискретным графическим ускорителем Arc A770M из серии Alchemist. NUC 12 Enthusiast может предложить до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и до трех твердотельных накопителей М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 х4 или PCIe 3.0 x4 вместимостью до 8 Tb.

Возможен вывод изображения сразу на пять 4К-мониторов — через интерфейс HDMI 2.1, два разъема DisplayPort 2.0 и два порта Thunderbolt 4. Есть поддержка Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) и Bluetooth 5.2, 2.5Gb Ethernet и шесть портов USB 3.2 Type-A.

Цена базовой версии Intel NUC 12 Enthusiast на 8/256 Gb составляет 1699 долларов, вариант с 16 Gb/1 Tb – 1944 доллара.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az