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9 сентября, 2022
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Intel назвал характеристики десктопных игровых видеокарт Arc A770, Arc A750 и Arc A580

Intel Arc

Компания Intel сообщила официальные технические характеристики трех десктопных игровых видеокарт серии Arc — A770, A750 и A580.

Intel Arc

Флагманская модель A770 будет построена на базе графического процессора ACM-G10 (2,1 GHz) с 32 ядрами Xe, 32 блоками трассировки лучей и 512 матричными движками XMX. Для графического чипа заявлена частота в 2100 MHz. Видеокарта поддерживает конфигурации на 8 и 16 Gb памяти GDDR6 (17,5 Гбит/с). Как отмечает производитель, во втором случае разрядность шины памяти составляет 256 бит, а ее пропускная способность — 560 Гбайт/с.

Модель Arc A750 использует процессор ACM-G10, но уже с 28 ядрами Xe, 28 блоками трассировки лучей и 448 матричными движками XMX. Заявленная тактовая частота GPU составляет 2050 MHz. Карта получила 8 Gb памяти GDDR6 (16 Гбит/с), разрядностью шины 256 бит и пропускной способностью на уровне 512 Гбайт/с.

Оба ускорителя имеют заявленный показатель энергопотребления в 225 Вт. Модели обеспечивают поддержку интерфейса PCIe 4.0.

В основе младшей модели Arc A580 лежит процессор ACM-G10 с 24 ядрами Xe, 24 блоками трассировки лучей, 384 матричных движка XMX. Заявленная частота GPU составляет 1700 MHz. Карта получила 8 Gb памяти GDDR6 (16 Гбит/с), разрядностью шины 256 бит и пропускной способностью 512 Гбайт/с. О показателе энергопотребления модели Intel не сообщает.

Цены и когда карты поступят в продажу пока не объявлено.

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