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28 сентября, 2022
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Intel и Samsung показали прототип ПК с раздвижным экраном

Intel Samsung

В рамках презентации Intel Innovation 2022 глава Samsung Display Дж. С. Чой (JS Choi) продемонстрировал прототип компьютера, диагональ которого может меняться. Устройство позволит удовлетворять самые разные запросы и обеспечит как портативность, когда это необходимо, так и дисплей большого размера в остальных случаях.

Компьютер оснащен гибким экраном и раздвижным механизмом, который позволяет увеличивать диагональ экрана с 13 до 17 дюймов. Дж. С. Чой заявил, что это будет первый в мире 17-дюймовый раздвижной планшетный ПК. Samsung в свою очередь отмечает, что в линейке ПК компания делает ставку не на технологию складных экранов, как в смартфонах Galaxy Z Fold и Z Flip, а на технологию раздвижных экранов.

Кроме того, Intel продемонстрировал на этом дисплее свое новое программное обеспечение Unison, предназначенное для подключения ПК на базе процессоров Intel к смартфонам.

Пока что неизвестно, достигнет ли новое устройство коммерческого варианта.

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