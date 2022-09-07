Игровой ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition получил графику GeForce RTX 3060 и поддержку HDR

Бренд Redmi представил игровой ноутбук G Pro Ryzen Edition. Портативный компьютер оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz и поддержкой HDR. Панель поддерживает отображение 1,07 млрд. цветовых оттенков, охватывает 100% цветового пространства sRGB и имеет глубину цвета 10 бит. Пиковая яркость экрана составляет 500 кд/м2. Реализована функция снижения мерцания при низкой яркости DC Dimming.

Аппаратная платформа ноутбука включает процессор AMD Ryzen 7 6800H и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 Gb памяти. Устройство оборудовано 16 Gb двухканальной оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 Gb. Система охлаждения включает четыре тепловые медные трубки и два вентилятора.

Емкость аккумулятора составляет 80 Втч, мощность блока питания — 330 Вт. В оснащение также входят порт USB Type-C с поддержкой технологии Power Delivery (100 Вт), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, разъемы Mini DP 1.4 и HDMI 2.0, Ethernet, слот для карт памяти формата SD и 3,5-мм аудиоразъем. Толщина корпуса — 28,45 мм, вес ноутбука — 2,66 кг. Применяется операционная система Windows 11.

Цена Redmi G Pro Ryzen Edition в Китае составляет 1092 доллара, в продажу поступит 15 сентября.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az