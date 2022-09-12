IDC подвела итоги Саммита ИТ-директоров и международного конкурса Future of Enterprise Awards

7-9 сентября 2022 года международная исследовательская и консалтинговая компания IDC провела в Алматы ежегодное мероприятие IDC CIO Summit, который в этом году был посвящен теме «Ускоряя переход в мир технологий». За время пандемии IDC расширила географию участников своих мероприятий в онлайн-формате, и в этом году алматинский саммит стал первым очным общерегиональным мероприятием для представителей региона СНГ.

В приветственной речи на открытии пленарной сессии саммита Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подчеркнул: «Мы должны оцифровать взаимодействие бизнеса с государством. Не требовать бумажной отчетности или личного присутствия, при которых есть риски коррупциогенности, а создавать цифровое взаимодействие, исключающее человеческий фактор. Это поможет нам дебюрократизировать отношения и дать большую свободу бизнесу, чтобы он занимался своим собственным развитием».

Организации во всем мире сделали большой рывок в сфере цифровизации. Согласно исследованиям IDC 80% предприятий стали развивать цифровые технологии быстрее из-за пандемии. В ближайшие годы грядет новая волна изменений. Стивен Францен, старший вице-президент, региональный директор, IDC EMEA представил видение определения цифровых стратегий в быстро меняющемся мире: «Технологии стремительно развиваются за счет разных факторов. Компании сейчас сталкиваются с новыми вызовами, такими как изменение цепочек поставок, новые требования обеспечения цифрового суверенитета данных, ужесточение регулятивных требований в разных странах, формирование новой политической и экономической среды, изменение профессиональных требований, к которым мы должны адаптироваться. Необходимо формировать новый подход к усилению цифровых инноваций внутри организации, создавая партнёрства, венчурные объединения, подготовить персонал к цифровым приоритетам, вкладываясь как в развитие технических и бизнес-навыков, так и личных качеств, и удовлетворять ожидания стейкхолдеров, минимизируя риски, обеспечивая безопасность и комплаенс», — отметил эксперт.

В завершении пленарной сессии IDC и крупнейший оператор связи «Казахтелеком» представили совместное исследование «Цифровая трансформация коммерческого сектора Казахстана».

В рамках саммита прошли три тематические сессии, на которых обсуждались вопросы ре-приоритезации рисков цифровой безопасности, цифровая интеграция бизнеса и государства, роль данных в принятии решений в цифровой организации.

В завершении саммита состоялась церемония награждения победителей международной премии IDC Future Enterprise Awards 2022.

В номинации ИТ-лидер года победителем стала Айнур Темирханкызы, советник председателя правления по цифровым продуктам и процессам, Freedom Bank.

В тройку лучших в номинации ИТ-лидер года вошли Даурен Керейбаев, исполняющий обязанности директора по внутренним сервисам АО «Казахтелеком», и Алексей Ким, CIO, EastTelecom (Узбекистан).

В номинации Будущее цифровых инноваций победителем стал проект EQoldau компании Kazkahtelecom Business.

В номинации Предприятие будущего победил ForteBank.

Мероприятие прошло при поддержке генерального партнера Kazakhtelecom Business, платиновых партнеров — Yandex Cloud, Лаборатория Касперского, SDC, SQUALIO и USU, золотого партнера — Denodo Technologies и партнера CIO Гольф-турнира — Zerde Business Solutions и Atacom.