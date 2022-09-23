IBM представил мейнфреймы LinuxONE Emperor 4

Компания IBM выпустила новое поколение мейнфреймов серии LinuxONE Emperor. В LinuxONE Emperor 4 упор сделан на компактность и высокую энергоэффективность.

В основе лежат 8-ядерные процессоры IBM Telum с частотой 5,2 GHz. Чипы относятся к поколению z16, которое в среднем на 40% производительнее z15, и включают интегрированный ИИ-ускоритель, который позволяет, например, реализовать продвинутую систему защиты, способную обнаруживать попытки фрода на лету.

Как понятно из названия серии, LinuxONE Emperor 4 предназначены для работы с Linux. Главным сценарием для нового продукта IBM называется именно применение в качестве универсальной ВМ- и Kubernetes-платформы, не уступающей классическим облакам в гибкости и масштабируемости.

По словам компании, кластер из пяти LinuxONE Emperor 4 будет потреблять на 75% меньше энергии и занимать на 50% меньше пространства, чем сопоставимый по производительности парк серверов на базе архитектуры x86. Такая экономичность благоприятно сказывается и на экологических параметрах. Годовое уменьшение выбросов CO2 составит более 850 т в сравнении с x86. Отслеживать энергопотребление Emperor 4 поможет фирменная система IBM Instana Observability.

Платформа сертифицирована под основные нагрузки Linux и Red Hat OpenShift, она активно поддерживается партнерами компании-производителя в рамках IBM Ecosystem, в число которых входят Illmuio, Metaco, MongoDB, NGINX, Nth Exception, Fujitsu, Pennant, SQ Solution, Sysdig и Temenos.

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