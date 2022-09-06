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6 сентября, 2022
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Huawei представила планшет MateBook E Go со стилусом и Windows 11

Huawei MateBook E Go

На презентации в Китае компания Huawei представила не только флагманские смартфоны Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50E, но и новый планшетный компьютер MateBook E Go. Устройство работает под управлением ОС Windows 11 for ARM, а в качестве вычислительной платформы выступает Snapdragon 8cx.

Huawei MateBook E Go

Huawei MateBook E Go получил IPS-экран с диагональю 12,35 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 х 1600 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Яркость составляет 400 нит. Дисплей прошел сертификацию TÜV Rheinland. Панель поддерживает ввод пером M-Pencil 2-го поколения, которое распознает 4096 степеней нажатия и выдает задержку 2 мс.

Пользователи могут выбирать из двух SoC: Snapdragon 8cx Gen2 и Snapdragon 8cx Gen3. Объем оперативной памяти LPDDR4X 8 или 16 Gb, емкость постоянной – 256 или 512 Gb.

Аккумулятор емкостью 45,8 Втч обеспечивает автономность 14 часов (быстрая зарядка 65 Вт). В оснащение планшета также входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, LTE (опционально), 13 Мп основная камера, 8 Мп фронтальная, два порта USB-C 3.2, стандартный аудиоразъем, два стереодинамика, четыре микрофона и полноразмерная клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Толщина корпуса устройства составляет 7,68 мм, вес – 710 гр.

Цены на планшет Huawei MateBook E Go:

  • 8/256 Gb – 605 долларов;
  • 16/512 Gb (на Snapdragon 8cx Gen2) – 720 долларов;
  • 16/512 Gb (на Snapdragon 8cx Gen3) – 790 долларов.

Стоимость обложки-клавиатуры включена в цену. Продажи стартуют 21 сентября. В Китае предзаказ уже открыт.

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