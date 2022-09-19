HP представил обновленный ноутбук Spectre x360 14

Компания HP представила ноутбук премиум-класса Spectre x360 14, оснащенный процессорами Intel Core 12-го поколения. Ноутбук имеет сертификацию Intel Evo (выходит из сна менее чем за секунду, поддерживает быструю зарядку и обеспечивает хорошую автономность).

Устройство оборудовано 13,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000 х 2000 пикселей и соотношением сторон 3:2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, контрастность — 1 000 000:1. За счет тонких рамок экран занимает 90,1% площади крышки устройства.

Ноутбук оснащен аккумулятором на 66 Втч, заявленное время автономной работы достигает 17 часов. С использованием зарядного устройства PD на 65 Вт от 0 до 50% он заряжается за 45 мин.

В оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два порта Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, microSD-ридер, 720p веб-камера, разъем для наушников 3,5 мм и предустановленная Windows 11. Ноутбук получил аудиосистему Bang & Olufsen с четырьмя динамиками. Поддерживается Windows Hello, распознавание лиц и отпечатков пальцев. Используется двухканальная память LPDDR4X-4266 и твердотельный накопитель PCIe 4.0. Толщина корпуса составляет 16,9 мм, вес — 1,38 кг.

Цены на ноутбук HP Spectre X360 14:

Core i5-1235U, 16 Gb ОЗУ, 512 Gb SSD, экран FullHD+ — 1400 долларов;

Core i7-1255U, 16 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, 3K-экран — 1850 долларов.

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