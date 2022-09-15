Honor X40: OLED-экран 120 Hz и аккумулятор на 5100 мА•ч от 215 долларов

Компания Honor представила новый смартфон средней ценовой категории Honor X40. Аппарат пришел на смену модели X30.

Honor X40 получил 6,67-дюймовый экран-водопад, выполненный по технологии OLED. Разрешение дисплея составляет 2400 × 1080 пикселей, частота обновления — 120 Hz, частота сенсорного слоя – 300 Hz, а яркость — 800 нит. Поддерживаются 10-битные цвета. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 695, за графику отвечает ускоритель Adreno 619. Объем оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Поддерживается технология расширения оперативной памяти за счет создания виртуального раздела объемом 7 Gb.

Оформление задней панели, напоминающее Huawei Mate 40, производитель называет «Full Moon Star Ring» (Звездным кольцом полнолуния). Внутри кольца расположились две камеры: 50 Мп основная (f/1.8) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). В центре кольца – надпись MATRIX. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Питание Honor X40 получает от аккумуляторной батареи емкостью 5100 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 40 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка 4G, 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1 BLE, GPS и сканер отпечатков пальцев встроенный под экран. Габариты составляют 161,6 x 73,9 x 7,9 мм, вес – 172 гр. В качестве операционной системы используется Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1.

Цены на смартфон Honor X40:

6/128 Gb – 215 долларов;

8/128 Gb – 245 долларов;

8/256 Gb – 285 долларов;

12/256 Gb – 330 долларов.

Новинка поступит в продажу в Китае 23 сентября в зеленой, черной и градиентной расцветках корпуса.

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