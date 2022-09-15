Hisense E8H XDR mini-LED: 4K-дисплей и поддержка VRR

Ассортимент компании Hisense пополнился 65-дюймовым smart-телевизором E8H XDR mini-LED TV. Разрешение экрана — 4K (3840×2160 пикселей). Телевизор поддерживает частоту обновления 144 Hz. Максимальное значение яркости составляет 1600 нит, контрастность — 2500:1, динамическая контрастность — 10 000 000:1. Время отклика — 8 мс. Соотношение сторон панели — 16:9, угол обзора — 178°. Экран занимает 97% передней панели. Есть поддержка технологий HDR, VRR (переменная частота обновления) и Dolby Vision. Заявлено 96% охвата цветовой палитры DCI-P3.

Hisense E8H XDR mini-LED построен на 4-ядерном процессоре модель не сообщается). Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной – 64 Gb.

Для подключения телевизора можно использовать разъемы HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB, S/PDIF. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, NFC и акустическая система мощностью 25 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Цена и дата начала продаж телевизора пока не объявлены.

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