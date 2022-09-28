Hikvision представляет первые в отрасли сетевые видеорегистраторы «True 8K»

Компания Hikvision представила первые в индустрии безопасности сетевые видеорегистраторы «True 8K», которые поддерживают видеозапись, хранение, передачу, декодирование и вывод изображений сверхвысокого разрешения до 8K. Новые сетевые видеорегистраторы серии M могут интегрироваться с множеством камер Hikvision и идеально подходят для мест, где требуется широкое поле зрения и чрезвычайно высокое разрешение изображения.

Хранение, передача, декодирование и вывод «True 8K»

После многих лет инноваций Hikvision полностью обновила и оптимизировала как программное, так и аппаратное обеспечение NVR серии M. Эти сетевые видеорегистраторы оснащены 8-ядерным 64-битным высокопроизводительным SOC и комплектами памяти DDR4 большой емкости, которые обеспечивают полную гарантию функциональности «True 8K».

Доступ к видео 8K и хранилище. Мощная аппаратная производительность серии M обеспечивает стабильную гарантию доступа к видео 8K. В то же время, благодаря инновационной технологии динамического кэширования, устройства могут настраивать кэш, необходимый для каждого канала, в соответствии с видеопотоком с высокой степенью многозадачности и высокой скоростью передачи данных. Благодаря возможности эффективной настройки динамического приложения производительность всего устройства повышается, что позволяет обеспечить эффективное хранение видеопотока 8K.

Мощная аппаратная производительность серии M обеспечивает стабильную гарантию доступа к видео 8K. В то же время, благодаря инновационной технологии динамического кэширования, устройства могут настраивать кэш, необходимый для каждого канала, в соответствии с видеопотоком с высокой степенью многозадачности и высокой скоростью передачи данных. Благодаря возможности эффективной настройки динамического приложения производительность всего устройства повышается, что позволяет обеспечить эффективное хранение видеопотока 8K. Передача видео 8K. Встроенная технология оптимизации переадресации портов с высокой частотой кадров и не только обеспечивает целостность данных, но также повышает эффективность передачи кодового потока 8K, эффективно снижая потери кадров и задержки.

Встроенная технология оптимизации переадресации портов с высокой частотой кадров и не только обеспечивает целостность данных, но также повышает эффективность передачи кодового потока 8K, эффективно снижая потери кадров и задержки. Декодирование видео 8K. Оснащенные высокопроизводительным ядром кодека, поддерживающим до 32x 1080p при 30 кадрах в секунду, устройства могут эффективно декодировать потоки 8K в реальном времени для двух каналов одновременно, обеспечивая плавный просмотр и воспроизведение в реальном времени.

Оснащенные высокопроизводительным ядром кодека, поддерживающим до 32x 1080p при 30 кадрах в секунду, устройства могут эффективно декодировать потоки 8K в реальном времени для двух каналов одновременно, обеспечивая плавный просмотр и воспроизведение в реальном времени. Видеовыход 8K. В новой серии используется интерфейс HDMI2.1, который поддерживает выходное разрешение до 8K (7680×4320)/30 Гц.

Комплексное решение «True 8K» от внешних до внутренних устройств

С запуском сетевых видеорегистраторов серии M компания Hikvision расширяет свои решения «True 8K» с внешних устройств, таких как камеры и LED дисплеи, до внутренних устройств, предлагая клиентам чрезвычайно четкое и детальное визуальное восприятие во всех сценариях.

Сетевые видеорегистраторы «True 8K» можно интегрировать с широким спектром камер Hikvision для удовлетворения конкретных потребностей пользователей в различных ситуациях. В сочетании с камерами типа «рыбий глаз», панорамными камерами, TandemVu и многими другими камерами, устройства подходят для использования как внутри помещений, так и на открытых пространствах, таких как общественные залы, площади, стадионы, станции и т.д., где угол обзора шире и четче, и требуются более подробные изображения.

Стабильность системы и безопасность данных

Для обеспечения высокого уровня стабильности системы и безопасности данных сетевые видеорегистраторы серии M оснащены встроенной файловой системой, которая помогает повысить производительность при выполнении задач управления данными, резервным блоком питания 1+1 для обеспечения балансировки нагрузки, снижения нагрузки и повышения производительности, увеличения срока службы, также как «двойная система», позволяющая избежать потери данных и гарантировать надежность системы хранения.

Простота использования и простая установка

Для обеспечения простоты использования и простой установки модели серии M с 2/4/8/16 отсеками имеют конструкцию шасси 1U, 1,5U, 2U и 3U. В то же время горячеоцинкованное покрытие устройства делает его очень прочным, а его универсальная модульная архитектура обеспечивает гибкость развертывания. Эти конструктивные особенности позволяют создать легкое, простое, эффективно рассеивающее тепло устройство, которое может легко удовлетворить растущие потребности пользователей.

«Новые сетевые видеорегистраторы серии M демонстрируют передовые технологии и инновации Hikvision, предлагая изображения превосходного качества с разрешением до 8K благодаря простому подключению к широкому спектру устройств Hikvision. Устройства «True 8K» предоставят пользователям из всех отраслей промышленности возможность масштабировать большие сцены, чтобы просматривать точные детали без потери качества», — говорит Венсон Чжоу (Wenson Zhou), директор по производству продуктов Hikvision.

Чтобы узнать больше о сетевых видеорегистраторах серии M, посетите веб-сайт Hikvision.