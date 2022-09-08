Hasselblad X2D 100C: среднеформатная камера с 100 Мп сенсором

Компания Hasselblad выпустила новую среднеформатную цифровую камеру X2D 100C, главной особенностью которой стал 100 Мп сенсор с обратной засветкой.

Устройство оснащено CMOS-матрицей (44 х 33 мм, 16-битная глубина цвета), обеспечивающей максимальное разрешение снимков 11656 x 8742 пикселей. Для их хранения может использоваться карта CFExpress Type B или встроенный твердотельный накопитель вместимостью 1 Tb.

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Камера оснащена пятиосевой системой стабилизации (IBIS) с компенсацией до семи ступеней экспозиции. Обновленная система фазовой автофокусировки поддерживает до 294 зон.

Hasselblad X2D 100C оборудована 0,5-дюймовым электронным видоискателем (OLED, 5,76 Мп), информационным дисплеем (1,08 дюйма) и сенсорным 3,6-дюймовым экраном с изменяемым положением (2,36 Мп). В оснащение входят адаптер Wi-Fi 802.11ax, аккумулятор с заявленной автономностью до 420 снимков и порт USB 3.2 Gen 2. Габариты камеры составляют 149 × 106 × 75 мм, вес — 895 гр.

Hasselblad X2D 100C предлагается по цене 8199 долларов или 8699 евро — в зависимости от региона. Продажи уже начались.

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