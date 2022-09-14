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14 сентября, 2022
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GoPro представил экшн-камеры серии HERO11 Black с 27 Мп сенсором и 360-градусным выравниванием горизонта

GoPro HERO11 Black

Компания GoPro представила экшн-камеры серии HERO11 Black. В линейку вошли три модели: базовая HERO11 Black, HERO11 Black Creator Edition и HERO11 Black Mini. Все камеры получили новый 1/1,9-дюймовый датчик с 27 млн. пикселей и высокоэффективную систему стабилизации изображения HyperSmooth 5.0. Устройства обладают водонепроницаемостью (до 10 м) и оснащены устойчивым к холоду аккумулятором Enduro.

GoPro HERO11 Black
HERO11 Black

По словам производителя, HERO11 Black это самая универсальная камера в мире. Она обеспечивает высочайшую плавность изображения и отличное качество кадров. Новые эффекты для ночной съемки позволяют получать эффектные ролики после наступления темноты, а 10-битный цвет обеспечивает реалистичную передачу оттенков (более 1 млрд).

Все камеры линейки, благодаря функции HyperSmooth 5.0, определяют необходимый уровень стабилизации видео в зависимости от скорости движения и активности пользователя. Предусмотрена встроенная блокировка горизонта, который остается ровным даже в том случае, если во время записи камера наклоняется.

HERO11 Black Mini

Есть поддержка видео 5.3K со скоростью 60 кадров в секунду, 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 2.7K со скоростью 240 кадров в секунду. Замедленная съемка 8х позволяет уловить моменты, которые невозможно запечатлеть с обычной скоростью.

Базовая версия HERO11 Black оснащена двумя дисплеями, у модели HERO11 Black Mini экрана не предусмотрено. HERO11 Black Creator Edition ориентирована на видеоблогеров и создателей контента. В комплект поставки включены рукоятка Volta Hand Grip, световой модуль Light Mod и модуль Media Mod.

GoPro HERO11 Black
HERO11 Black Creator Edition

Цены на камеры GoPro:

  • HERO11 Black – 499,99 доллара;
  • HERO11 Black Creator Edition – 699,99 доллара;
  • HERO11 Black Mini – 399,99 доллара.

Модели HERO11 Black и HERO11 Black Creator Edition уже сегодня поступили в продажу, а версия HERO11 Black Mini будет доступна в октябре.

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