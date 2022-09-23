Google выпустил доступную версию Chromecast с Google TV

Компания Google представила более доступную версию TV-донгла Chromecast. Устройство сохранило компактный дизайн оригинальной версии, но получило ограниченные технические характеристики.

Главная разница между моделями заключается в отсутствии поддержки 4K в доступной версии. Новый медиаплеер поддерживает вывод в разрешении до 1080p с 60 fps. Новинка также поддерживает HDR10+ и HLG, но лишена Dolby Vision.

По остальным параметрам модели полностью идентичны: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, HDMI-разъем и комплектный пульт с функцией голосового ввода. Новая модель Google Chromecast, как и оригинальная, работает под управлением фирменной операционной системы Google TV, разработанной специально для телевизоров.

При подключении к телевизору пользователь получает оболочку Android TV с доступом к контенту Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video и YouTube через единое приложение Google TV. Также через приставку можно играть через стриминг Google Stadia.

Телеприставка будет предложена только в белом цвете по цене 29,99 долларов (на 20 долларов дешевле в сравнении с 4K-версией).

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