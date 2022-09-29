Google представил улучшения поиска и сервисов

Компания Google на ежегодном мероприятии Search On продемонстрировала ряд новых способов поиска в интернете. Курирующий поисковый сервис вице-президент компании Прабхакар Рагхаван (Prabhakar Raghavan) отметил, что Google пытается отойти от классической модели, при которой для получения нужного результата в поиске нужно составлять максимально корректный вопрос.

Новый интерфейс поиска в Google с мобильного устройства будет предлагать подходящие тематики при вводе запроса, для того, чтобы «помочь пользователям легко сформировать свой вопрос». Например, если начать вводить «Мексика», Google предложит уточнения вроде «Лучшие города Мексики».

Перевод текста на изображении через Google Lens будет выглядеть более естественнее. При помощи нейросетей алгоритм стирает исходный текст, восстанавливает фон и накладывает перевод так, будто это оригинальная фраза. Функция будет запущена уже в этом году.

Для некоторых типов запросов Google будет предлагать больше пользовательского контента. Например, при поиске информации об определенном городе пользователи увидят короткие видеоролики от людей, которые уже посетили это место. Кроме того, Google покажет советы о том, как добраться и чем заняться в этом городе. В ближайшие месяцы нововведение заработает в США.

Под строкой поиска на мобильных устройствах появятся ярлыки для быстрого поиска товаров, перевода текста, поиска песен и так далее.

Функция мультипоиска, которая позволяет дополнить поиск по картинке текстовым описанием на данное время работает только на английском языке. Компания обещает в ближайшее время добавить еще 70 языков.

Кроме того, в поиске появится блок «Обсуждения и форумы» с результатами выдачи с Reddit, Quora и крупных дискуссионных площадок. Например, при поиске по запросу определенной марки автомобиля пользователь увидит не только подборки с автосайтов, но и соответствующие обсуждения на форумах.

Функция Immersive View в картах Google позволит подробно осмотреть место, куда человек хочет поехать, как нужное место выглядит в разное время суток или разные погодные условия. Google добавит иммерсивные 3D-виды с воздуха для 250 достопримечательностей, в ближайшие месяцы функция заработает в пяти крупных городах.

Современный поиск перестает быть системой вопросов и ответов — он превращается в систему исследования и изучения информации. Важным вопросом является и достоверность информации в источниках. Господин Рагхаван заявил, что Google обещает пользователям всеобщий доступ к информации, которая не запрещена законом и не попала под действие какой-нибудь ограничительной политики.

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