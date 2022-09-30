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30 сентября, 2022
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Google объявил о закрытии облачного игрового сервиса Stadia

Google Stadia

Вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в официальном блоге Google сообщил о скором закрытии облачного игрового сервиса Stadia. Компания объясняет свое решение низкой популярностью сервиса.

«Мы благодарны преданным игрокам Stadia, которые были с нами с самого начала. Мы возместим все покупки оборудования Stadia, сделанные через Google Store, а также все покупки игр и дополнений, сделанные через магазин Stadia. Игроки по-прежнему будут иметь доступ к своей библиотеке игр и играть до 18 января 2023 года, чтобы завершить последние игровые сессии. Мы ожидаем, что большинство возвратов будет завершено к середине января 2023 года».

Команду, трудившуюся над развитием и поддержкой сервиса, распустят, а сотрудников направят в другие подразделения компании. Google отмечает, что технологическая платформа, созданная для Stadia, хорошо себя зарекомендовала, поэтому она может найти применение в других сервисах компании, включая YouTube.

Напомним, что запуск Stadia состоялся 19 ноября 2019 года в 30 странах.

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