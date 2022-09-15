Google и NASA создали интерактивную модель Солнечной системы

Интернет-платформа Google Arts & Culture объявила о новой онлайн-выставке, создавать которую помогали специалисты NASA. Пользователи, вбив соответствующий запрос в поиске, смогут увидеть 3D-модели планет Солнечной системы.

Кроме того, Google добавил возможность рассмотреть небесные тела со всех сторон благодаря технологии дополненной реальности (AR).

При просмотре 3D-модели планет или Луны, в Google Поиске пользователей будут встречать маркеры знаковых моментов и известных достопримечательностей, таких, например, как место посадки «Аполлона-11» и китайского аппарата «Чанъэ-4».

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