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28 сентября, 2022
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Garmin представил спутниковый коммуникатор inReach Messenger для любых смартфонов

Garmin inReach Messenger

Компания Garmin представила устройство под названием inReach Messenger, которое позволяет передавать и принимать текстовые сообщения через спутниковую связь.

В отличие от спутниковой связи в новых смартфонах, пользователь устройства Garmin может общаться с собеседником не только в экстренных ситуациях. Связь осуществляется через систему Iridium.

Устройство сопрягается с решениями Garmin, включая умные часы, навигаторы и т.д, а также со смартфонами под управлением iOS и Android. Для этого используется приложение Garmin Messenger. После подключения коммуникатор может принимать и отсылать сообщения, передавать координаты или посылать сигнал SOS. Система питается от аккумулятора, которого хватит на 28 суток работы. Garmin inReach Messenger оснащен ударопрочным корпусом с защитой IPX7, габариты составляют 80 х 60 x 15 мм, вес — 115 г.

Цена коммуникатора составляет 300 долларов. Приложение доступно бесплатно, но необходимо оформить подписку — 10 сообщений в месяц за 15 долларов, 40 сообщений за 35 долларов, безлимитная отправка — 65 долларов в месяц.

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