Garmin представил smart-часы Venu Sq 2 с автономностью 11 дней

Компания Garmin на выставке IFA 2022 представила новые smart-часы Venu Sq 2. По сравнению с предшественником размер и яркость дисплея, а также время автономной работы увеличились.

Garmin Venu Sq 2 оснащены прямоугольным сенсорным AMOLED-дисплеем диагональю 1,41 дюйма с разрешением 320 x 360 пикселей. Для защиты применяется стекло Corning Gorilla Glass 3. Корпус часов имеет защиту от воды по стандарту 5ATM (погружение на глубину до 50 м).

Устройство поставляется с 25 предустановленными приложениями для работы с навигационными функциями и занятий спортом, включая программы силовых тренировок и кардио, йоги, HIIT-тренировок и пилатеса. Пользователи могут создавать и собственные программы, выбирая из 1600 упражнений, а также получать доступ к планам тренировок Garmin Coach.

Часы способны отслеживать частоту пульса, уровень кислорода в крови, уровень стресса, оценивать качество сна, предоставляя соответствующие отчеты по утрам. Заявленная автономность достигает 11 дней в зависимости от режима работы (6 дней у предшественника). Как и предыдущая модель серии, часы поддерживают функцию оплаты через Garmin Pay.

Цена smart-часов Garmin Venu Sq 2 составляет 249,99 долларов, а модификация Venu Sq 2 Music Edition, оснащенная встроенным накопителем для хранения до 500 музыкальных треков – 299,99 долларов.

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