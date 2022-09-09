Fujifilm X-H2: беззеркальная камера с 8K-видео

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру со сменной оптикой X-H2. Устройство оборудовано новым КМОП-сенсором X-Trans CMOS 5 HR с обратной засветкой, насчитывающим 40,2 млн. пикселей.

Fujifilm X-H2 получила новейший чип обработки изображений X-Processor 5. Разрешение фото достигает 7728 × 5152 пикселя. Для хранения отснятых материалов могут применяться флеш-карты CFexpress Type B и UHS-II SD.

Камера способна записывать 8K-видео (10 бит) со скоростью 30 кадров в секунду в четырех разных форматах Apple ProRes: ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT и ProRes 422 Proxy. Функция Pixel Shift Multi-Shot позволяет соединять 20 кадров в один (с использованием внешнего программного обеспечения). Новинка предлагает встроенную (IBIS) пятиосную систему стабилизации. Величина светочувствительности составляет ISO 160–12800 (расширяется до ISO 80–51200), диапазон выдержек — от 1/180000 до 30 с.

Помимо подвижного сенсорного 3-дюймового дисплея, камера оборудована электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, порт USB 3.2 Gen 2. Габариты составляют 136 × 93 × 95 мм, вес — 660 гр.

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Цена Fujifilm X-H2 составляет 1999,95 долларов без оптики в комплекте и 2499,95 долларов с объективом XF16-80mmF4 R OIS WR. В продажу камера поступит в конце сентября.

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