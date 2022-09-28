Фуад Маилов: «Мы стараемся вывести наши инновационные решения на мировые рынки»

Современная бизнес-среда требует современных решений. Technofusion также поддерживает развитие бизнеса своих заказчиков, предлагая решения на базе технологии блокчейн, решения по кибербезопасности и другие, а также предоставляя услуги по управлению проектами. Компания уже более 6 лет предлагает качественные интеграционные и консультационные услуги клиентам в Азербайджане, Грузии и странах Центральной Азии. Компания Technofusion, поддерживающая инициативу правительства по цифровизации, уже реализовала ряд успешных государственных проектов. Директор Technofusion Фуад Маилов ответил на наши вопросы о проектах компании и планах на будущее.

— Многочисленные проекты реализуются правительством в направлении цифровизации. Являясь Technofusion, каковы ваши услуги и вклад в этом направлении?

— Наша компания очень заинтересована в участии во всех государственных проектах, соответствующих нашему профилю, и за последние годы уже начала несколько успешных государственных проектов. Среди этих проектов, включающих в себя различные технологии и решения, можно отметить проекты, реализованные нами в Службе «ASAN», AzInTelecom, Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию и других государственных учреждениях. Наша компания и в дальнейшем продолжит поддерживать и вносить свой вклад в инициативу правительства по цифровизации, которая была начата и успешно продолжается государством.

— Как вы поддерживаете людей, интересующихся IТ, в том числе молодежь? Какие результаты уже достигнуты благодаря вашему сотрудничеству с университетами и каковы ваши ожидания и планы на будущее в этой области?

— Безусловно, наша компания продолжает успешное сотрудничество со многими ведущими государственными и частными вузами Азербайджана. Мы также тесно сотрудничаем с компьютерной академией «STEP IT», TechAcademy и другими подобными местными учебными центрами.

Кроме того, хотелось бы отметить, что наша компания регулярно проводит программы стажировок продолжительностью 2-3 месяца, и к участию в этих программах приглашаются студенты IT-специальностей. Участники программы не только улучшают свои базовые знания, но и знакомятся с новейшими технологиями и получают опыт работы в команде. По окончании программы студенты с самыми высокими результатами получают предложение о работе в нашей компании.

— Как современные мировые тренды отражаются на местном рынке?

— Как известно, сфера информационных технологий играет одну из главных ролей в экономическом развитии стран мира, и можно даже с уверенностью сказать, что роль технологий в последние годы стала более заметной. Можно наблюдать положительный эффект современных технологий в финансах, здравоохранении, образовании, науке и других подобных сферах. Непрерывное развитие современных тенденций и технологий и их широкое применение во всех сферах облегчают нашу повседневную жизнь, делая местный рынок более продуктивным, повышая его эффективность, в том числе увеличивая показатели занятости населения. Я хотел бы отметить, что, поскольку информационные технологии являются областью, которая постоянно развивается, тенденции здесь всегда существенно отличаются от тенденций прошлых лет. Из года в год наблюдается значительный прогресс. Локальные IТ-компании, такие как мы, обязаны следовать современным мировым тенденциям, адаптироваться к ним и применять их на нашем локальном рынке. Мы понимаем, насколько серьезна эта ответственность, и делаем все возможное, чтобы привнести в Азербайджан новейшие мировые технологии.

— Вы предлагаете широкий спектр услуг не только Азербайджану, но и Грузии и Средней Азии. Думаете о расширении сферы деятельности?

— Мы как компания работаем в нескольких направлениях. И одним из таких направлений является создание инновационных решений и адаптация к требованиям клиентов глобального рынка. В настоящее время регулярно в плановом порядке проводятся определенные работы и мероприятия с целью обеспечения выхода на мировые рынки ряда инновационных решений, созданных компанией. Одной из основных целей компании является постепенное расширение сферы нашей деятельности путем предложения наших решений и услуг на мировом рынке.

— Что вы определили в качестве приоритетных и стратегических целей в своей дальнейшей деятельности?

— Одна из наших главных целей — всегда быть рядом с нашими клиентами, которых компания приобрела и доверие которых заслужила в процессе своей деятельности, а также продолжать оказывать им помощь на пути достижения их технологических и бизнес-целей. Кроме того мы ставим перед собой такие основные цели, как планомерное развитие самой компании путем совершенствования механизмов контроля качества, постоянного обучения и совершенствования знаний, навыков и компетенций наших инженеров, технического персонала, специалистов по программированию. Дальнейшее совершенствование уникальных разработок и решений, созданных компанией на основе современных инновационных технологий и являющихся нашими основными конкурентными преимуществами, а также доведение их до сведения широкой аудитории мы считаем одним из своих важнейших приоритетов.

Что касается стратегических целей, то мы видим наши их в том, чтобы вывести наши инновационные решения на мировой рынок, экспоненциально увеличить нашу клиентскую базу и обеспечить постоянное развитие самого важного актива нашей компании — наших человеческих ресурсов.