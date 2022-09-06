Флагманские смартфоны Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro: спутниковая связь и продвинутая камера

Компания Huawei на презентации в Китае представила смартфоны флагманской серии Mate 50. Устройства получили поддержку спутниковой связи, режим ультраэнергосбережения и камеру с переменной диафрагмой.

Модели серии Mate 50 стали первыми на рынке потребительскими (не узкоспециализированными) смартфонами с поддержкой технологии спутниковой связи. Она реализуется через сеть Beidou. Специальное приложение позволяет в условиях отсутствия зоны действия мобильных операторов воспользоваться связью спутниковой. Владельцы смартфонов Huawei смогут отправлять текстовые сообщения, делиться геометками и даже совершать голосовые вызовы. Например, человек в открытом море сможет передать сигнал бедствия. Судя по всему, работать это будет только в Китае. Кроме того, модели получили улучшенную защиту IP68 – они выдерживает погружения на глубину до 6 м.

Смартфоны не поддерживают связь 5G (из-за американских санкций). Для подключения к 5G можно будет купить специальный чехол со встроенным модемом и портом USB-C. Еще одной особенностью стал специальный энергосберегающий режим, автоматически включающийся при заряде аккумулятора в 1%. По заверению Huawei, в таком состоянии аппарат способен продолжать работать в течение 3 часов в режиме ожидания: 12 минут звонков или 4 считывания QR-кода.

В Mate 50 и Mate 50 Pro впервые используется защитное стекло Huawei Kunlun Glass, которое усилено в 10 раз по сравнению с обычным. В базовой модели дисплей плоский и имеет небольшое отверстие под фронтальную камеру, в Pro-версии используется изогнутая по бокам панель с вырезом-«челкой» — там размещается 3D-сканер лица по типу Face ID от Apple. Компания подчеркнула, что высота «челки» на 21% меньше, чем в iPhone 13 Pro Max. Сканер отпечатков пальцев в обоих случаях подэкранный.

Программно система камер базируется на XMAGE – собственной разработке Huawei, сочетающей в себе многолетний опыт работы по обработке изображений. Важным преимуществом основных камер обеих моделей является переменная диафрагма (f/1.4-f/4.0), позволяющая гибко настраивать глубину резкости кадра, есть и ручная десятишаговая настройка. Используются датчики RYYB — увеличивают количество поступающего света на 24%.

Технические характеристики Huawei Mate 50:

ОС: Harmony OS 3;

Дисплей: 6,7″, OLED, 2700 x 1224, 90 Hz, тач 300 Hz, 10 бит, HDR, стекло Kunlun Glass (в моделях из кожи);

Процессор: Snapdragon 8 Plus Gen 1;

Оперативная память: 8 Gb;

Встроенная память: 128/256/512 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.4-4.0), 13 Мп широкоугольная (Sony IMX688, f/2.2), 12 Мп телефото (f/3.4, OIS, оптический зум 5х, цифровой зум 100х), лазерный автофокус, запись видео 4К;

Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4);

Аккумуляторная батарея: 4460 мАч, быстрая зарядка (66 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт), реверсивная (7,5 Вт);

Оснащение: 4G, Wi-Fi11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.1, стереодинамики, LDAC, IP68;

Габариты: 161,5 x 76,1 x 7,98 мм;

Вес: 206 гр (202 гр кожаная версия).

Цены на смартфон Huawei Mate 50:

8/128 Gb – 719 долларов;

8/256 Gb – 790 долларов;

8/512 Gb – 935 долларов;

8/256 Gb (кожаная версия) – 820 долларов;

8/512 Gb (кожаная версия) — 964 доллара.

Технические характеристики Huawei Mate 50 Pro:

ОС: Harmony OS 3;

Дисплей: 6,74″, OLED, 2616 x 1212, 120 Hz, тач 300 Hz, 10 бит, HDR, стекло Kunlun Glass (в моделях из кожи);

Процессор: Snapdragon 8 Plus Gen 1;

Оперативная память: 8 Gb;

Встроенная память: 256/512 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.4-4.0, OIS), 13 Мп широкоугольная (Sony IMX688, f/2.2), 64 Мп телефото (OmniVision OV64B, f/3.5, OIS, оптический зум 3.5х, цифровой зум 200х), лазерный автофокус, запись видео 4К;

Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.4), 3D ToF;

Аккумуляторная батарея: 4700 мАч, быстрая зарядка (66 Вт), беспроводная зарядка (50 Вт), реверсивная (7,5 Вт);

Оснащение: 4G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.1, стереодинамики, LDAC, IP68;

Габариты: 162,1 x 75,5 x 8,5мм;

Вес: 209 гр (205 гр кожаная версия).

Цены на смартфон Huawei Mate 50:

8/256 Gb (кожаная версия) – 980 долларов;

8/512 Gb (кожаная версия) — 1120 долларов.

Продажи обеих моделей в Китае стартуют 21 сентября.

Кроме того, компания представила специальную версию смартфона — Mate 50 RS Porsche Design. Это практически полная копия Mate 50 Pro, но с некоторыми улучшениями. Задняя крышка выполнена из керамики, а в темно-синей расцветке применяется двухцветная технология CeraBicolor.

Смартфон дополнительно оснащен 10-канальным мультиспектральным датчиком, датчиком освещения и лазерным автофокусом, а также первой в индустрии телекамерой с подвижной линзой, обеспечивающей макросъемку с приближением до 200x. Модель будет предложена в одном варианте 8/512 Gb за 1868 долларов.

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