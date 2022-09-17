EVGA уходит с рынка видеокарт в связи с конфликтом с NVIDIA

Компания EVGA, один из старейших и ведущих партнеров компании NVIDIA, объявила, что уходит с рынка видеокарт. Производитель не будет выпускать новые адаптеры NVIDIA и не перейдет на карты AMD или Intel. Причиной этому являются испорченные отношения с NVIDIA — компании были партнерами более 20 лет.

«EVGA прекратила отношения с NVIDIA. EVGA больше не будет производить видеокарты любого типа, ссылаясь на испорченные отношения с NVIDIA в качестве причины. В настоящее время EVGA не будет изучать отношения с AMD или Intel, и компания неизбежно будет сокращать штат по мере ухода с рынка видеокарт. Политика EVGA по-прежнему будет распространяться на клиентов, но EVGA больше не будет производить RTX или другие видеокарты. Компания уже сделала около 20 образцов карт EVGA RTX 4090 FTW3, но не будет переходить к производству и закрыла все активные проекты, связанные с картами, включая карты KINGPIN», — заявил генеральный директор EVGA Эндрю Хан (Andrew Han).

Также эту информацию подтвердили в NVIDIA. В чем именно заключался конфликт, не уточняется. Возможно, одной из причин разрыва партнерства является недавняя ситуация, когда NVIDIA без уведомления партнеров снизила цену GeForce RTX 3090 Ti в США до 1100 долларов, что было намного ниже цен партнеров. В итоге последние должны были в срочном порядке снижать цены и, возможно, продавать карты в убыток. Кроме того, Эндрю Хан рассказал, что NVIDIA давала им подробности о следующем поколении видеокарт в последний момент, а РРЦ в EVGA узнавали уже после официальной презентации. Это мешало компании эффективно планировать свои бизнес-процессы.

Теперь EVGA собирается распродать оставшиеся запасы видеокарт серии RTX 3000, но новые модели выпускать не будет. В компании подчеркнули, что пользователи, которые уже купили карточки EVGA, продолжат получать поддержку.

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