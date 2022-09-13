spot_img
13 сентября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииПечатные устройстваEpson представил МФУ Expression Home XP-5200 с голосовым управлением

Epson представил МФУ Expression Home XP-5200 с голосовым управлением

Epson Expression Home XP-5200

Компания Epson представила многофункциональное устройство Expression Home XP-5200 для домашнего использования. МФУ совмещает возможности принтера, сканера и копира.

Epson Expression Home XP-5200

Новинка разработана с использованием передовой технологии Epson PrecisionCore, обеспечивающей высокую скорость работы и насыщенные цвета.

Поддерживается максимальное разрешение при печати 4800 × 1200 DPI (точек на дюйм). Скорость достигает 14 страниц в минуту в монохромном режиме и 7,5 страницы в минуту в цветном. Реализованы функции автоматической двусторонней печати и фотопечати без рамок.

Есть 2,4-дюймовый дисплей, адаптер Wi-Fi 4 802.11 b/g/n и порт USB. МФУ предлагает удобный лоток для бумаги на 150 листов и простую установку. Возможно голосовое управление со смартфона посредством Alexa, Siri или Google Assistant.

Габариты Expression Home XP-5200 в рабочем режиме составляют 375 × 503 × 187 мм, вес — 5,4 кг. Цена составляет ориентировочно 130 долларов. Предзаказ уже открыт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяMicrosoft готовит игровой ноутбук Surface
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,193ФанатыМне нравится
995ЧитателиЧитать
3,133ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»