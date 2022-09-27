Epson Home Cinema 2350: проектор для геймеров с 500-дюймовым изображением

Компания Epson выпустила новый проектор под названием Home Cinema 2350. Модель разработана специально для геймеров, ищущих «большего, более захватывающего игрового опыта».

Проектор способен выводить картинку разрешением 4К при частоте 60 Hz и 1080p при частоте 120 Hz размером 500 дюймов по диагонали. Home Cinema 2350 использует разработанную в Epson 3LCD-технологию, способную отображать 100% цветового пространства RGB в каждом кадре. Яркость составляет 2800 лм, обеспечивается возможность просмотра изображения даже при наличии внешнего освещения.

Предусмотрена поддержка технологий HDR10 и HLG, режим мультиплеера, позволяющий разбить изображение на несколько независимых фрагментов. Задержка составляет менее 20 мс. Устройство поддерживает смещение объектива на 60% вверх/вниз. Для подключения можно использовать разъемы HDMI с поддержкой ARC или беспроводной адаптер Wi-Fi. Есть возможность подключения дополнительных аудиоустройств с помощью Bluetooth. В проектор встроена акустическая система из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый. Работает устройство под управлением операционной системы Android TV.

Цена проектора Epson Home Cinema 2350 составляет 1299,99 долларов, продажи уже начались.

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