Epic Games Store бесплатно отдает The Drone Racing League Simulator и Runbow

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: симулятор гонок на дронах The Drone Racing League Simulator и аркаду Runbow. Их можно забрать до 6 октября.
The Drone Racing League Simulator – это игра от первого лица с разными режимами.
В Runbow нужно соревноваться с друзьями и проходить испытания.
А через неделю Epic Games Store бесплатно отдаст тоже две игры: платформер с элементами рогалика Rising Hell и пиксельный экшен Slain: Back from Hell.
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