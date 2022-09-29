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29 сентября, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает The Drone Racing League Simulator и Runbow

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: симулятор гонок на дронах The Drone Racing League Simulator и аркаду Runbow. Их можно забрать до 6 октября.

The Drone Racing League Simulator – это игра от первого лица с разными режимами.

В Runbow нужно соревноваться с друзьями и проходить испытания.

А через неделю Epic Games Store бесплатно отдаст тоже две игры: платформер с элементами рогалика Rising Hell и пиксельный экшен Slain: Back from Hell.

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