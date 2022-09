Epic Games Store бесплатно отдает приключение о лисе Spirit of the North и адвенчуру The Captain

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: Spirit of the North и The Captain. Их можно забрать до 22 сентября.

Spirit of the North — игра, вдохновленная пейзажами Исландии, рассказывает о путешествиях рыжего лиса, чья судьба тесно переплетается с судьбой стража Северного сияния.

The Captain — юмористическая адвенчура, в которой игрокам нужно вернуться домой через всю галактику, чтобы спасти планету от темных сил.



Через неделю в Epic Games Store бесплатно можно будет получить симулятор выживания ARK: Survival Evolved и тактическую ролевую игру Gloomhaven.

