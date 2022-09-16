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16 сентября, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает приключение о лисе Spirit of the North и адвенчуру The Captain

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: Spirit of the North и The Captain. Их можно забрать до 22 сентября.

Spirit of the North — игра, вдохновленная пейзажами Исландии, рассказывает о путешествиях рыжего лиса, чья судьба тесно переплетается с судьбой стража Северного сияния.

The Captain — юмористическая адвенчура, в которой игрокам нужно вернуться домой через всю галактику, чтобы спасти планету от темных сил.

Через неделю в Epic Games Store бесплатно можно будет получить симулятор выживания ARK: Survival Evolved и тактическую ролевую игру Gloomhaven.

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