Экраны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили вырез Dynamic Island

Сразу же после смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus компания Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с большим количеством нововведений. Смартфоны получили новый дизайн с другим вырезом, получившим название Dynamic Island, который занимает на 30% меньше места на экране. Теперь различные уведомления и анимации появляются из этого выреза и смотрится это просто отлично. Смартфоны доступны в четырех цветах, включая черный, белый, золотой и фиолетовый.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили экраны диагональю 6,1” и 6,7” соответственно с пиковой яркостью 2000 кд/м2. Это больше, чем у любого другого смартфона и вдвое ярче, чем у iPhone 13. Появилась функция Always-On Display, при этом Apple заявляет, что благодаря частоте 1 Hz в этом режиме смартфоны не будут расходовать много энергии.

Новинки базируются на однокристальной системе Apple A16, которая включает 16 млрд. транзисторов и изготовлена по нормам 4 нм техпроцесса. Она включает 6-ядерные GPU и CPU, которые быстрее и энергоэффеективнее, чем в процессоре Apple A15.

48 Мр главный сенсор основной камеры по площади на 65% больше, чем у iPhone 13 Pro. Используется технология объединения информации из четырех соседних пикселей. Камера iPhone 14 Pro захватывает вдвое больше света, чем камера iPhone 13 Pro. Apple A16 в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max способен осуществлять 4 триллиона операций с фотографией в секунду. Также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим съемки с 2-кратным зумом для телефотомодуля (в дополнение к 0,5X, 1X и 3X). Смартфоны поддерживают съемку в режиме ProRaw в разрешении 48 Мр для дальнейшего редактирования. Вспышку полностью переделали, благодаря чему она стала вдвое ярче. Все камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снимают в 2-3 раза лучше при плохом освещении.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max тоже получили возможность отправки и получения экстренных сообщений через спутник, как и младшие модели. Эта функция будет работать в США и Канаде. Кроме того, смартфоны распознают, когда владелец попадает в аварию, и могут автоматически вызвать помощь.

Цены iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стартуют с 1000 и 1100 долларов соответственно. Предзаказы начнут принимать 9 сентября, а продажи стартуют 16 сентября.