EA Motive подтвердила работу над однопользовательской игрой про Железного человека

Издательство Electronic Arts подтвердило разработку однопользовательской игры по мотивам супергеройских комиксов Marvel про Железного человека.

Подробностей игры пока нет, известно лишь что это экшен от третьего лица. Разработчиком выступает принадлежащая Electronic Arts канадская студия EA Motive, которая сейчас работает над ремейком Dead Space. Разработкой руководит Оливье Пру (Olivier Proulx), работавший над экшеном Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal.

EA Motive отмечает, что это только первая из нескольких игр, над которыми она будет работать совместно с Marvel.

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