Джон Кифф: «Цифровые валюты ЦБ должны работать автономно»

Джон Кифф (John Kiff), бывший эксперт Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, заявляет, что цифровые валюты ЦБ (CBDC) должны работать в автономном режиме, об этом пишет bits.media. По его словам, такая технология уже существует в виде карт с хранимой стоимостью, которые были представлены в 1990-х годах. Кифф считает, что CBDC должны получить признание во всем мире.

«Поскольку центральные банки мира спешат выпускать цифровые валюты, почти все их исследования и испытания сосредоточены на интернет-технологиях. Но что произойдет, когда сеть выйдет из строя во время войны или стихийного бедствия? А как насчет 75% взрослого малообеспеченного населения мира, у которого даже нет доступа в Интернет?», – пишет Кифф.

Бывший эксперт МВФ отметил, что банкам необходимо посмотреть в прошлое, чтобы взять оттуда опыт и применить его в настоящем. Так, в 1993 году ЦБ Финляндии стал первым в мире, кто реализовал на практике концепцию автономных цифровых валют ЦБ, запустив карточную систему Avant. Она была разработана для хранения офлайн-платежей с использованием устройства для чтения карт. Однако, от нее отказались в 2006 году, когда появились дебетовые карты, поддерживаемые технологией смарт-карт.

Кроме того, в 1995 году Вестминстерский банк в Соединенном Королевстве запустил платежную платформу с сохраненной стоимостью под названием Mondex, которая теперь является частью MasterCard Worldwide. Это смарт-карта с чипом, которая позволяет переводить наличные без подписи, PIN-кода или авторизации.

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