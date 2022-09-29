Cloudflare представил первую в мире анонимную eSIM со встроенным VPN

Американская компания Cloudflare запустила новые услуги – «Zero Trust SIM» и «Zero Trust для Мобильных операторов», об этом пишет издание Mediasat. Они предназначены обеспечить пользователям смартфонов, а также компаниям и операторам более высокий уровень безопасности, чем тот, который предоставляет обычное использование возможностей управления в Android и iOS.

Карта Zero Trust SIM будет доступна в виде eSIM. Ее можно развернуть на существующих платформах управления мобильными устройствами, вне зависимости от того, под какой операционной системой они работают. Услуга должна обеспечить защиту всех пакетов данных, исходящих со смартфона. Вначале она будет внедрена на территории США. eSIM будет привязана к определенному устройству, что уменьшает вероятность атаки при замене SIM-карты. Ее можно будет использовать по отдельности или с мобильным агентом WARP от Cloudflare.

Главное отличие между новой eSIM и другими традиционными средствами защиты, такими как VPN, заключается в том, что eSIM работает на сотовом уровне, где сама SIM-карта может выступать в качестве дополнительного фактора. Эта особенность в сочетании с аппаратными ключами может усложнить выдачу пользователя за другое лицо.

Услуга eSIM позволяет компании Cloudflare переписывать запросы DNS, давая защищенному устройству возможность проходить через свой шлюз для фильтрации DNS. Также она поддерживает проверку хоста и IP-адреса до того, как пакет данных достигнет интернета. Подключение к службам и другим устройствам на основе идентичности может выступать в качестве еще одного уровня безопасности.

Цена услуги Zero Trust eSIM пока не сообщается, ожидается что продукт выйдет на рынок через несколько месяцев. В компании также планируют в ближайшее время вывести на рынок физические SIM-карты.

Что касается услуги «Zero Trust для Мобильных операторов», то это – партнерская программа для операторов. Она позволит провайдерам услуг предлагать через платформу Zero Trust подписку на различные мобильные инструменты безопасности. Заинтересованные операторы могут уже зарегистрироваться для получения дополнительной информации об услуге.

Компания Cloudflare также продемонстрировала платформу для IoT-устройств под названием IoT Platform. Она должна обеспечить упрощение процесса управления несколькими подключенными устройствами, позволяя заказывать, инициализировать и управлять сотовой связью. Также она призвана защитить подключенные устройства.

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