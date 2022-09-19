Chery GENE — концептуальный кроссовер с революционным дизайном

Китайская компания Chery представила концептуальный кроссовер GENE. Автомобиль оснащен электрическим двигателем и солнечными панелями на крыше.

Концепт создан в качестве демонстрации новой дизайнерской философии Chery: с 2025 года в похожем стиле будут выполнены все модели китайской марки.

Chery GENE – это пятиметровый автомобиль шириной около двух метров и высотой 1,75 м. Он получил 23-дюймовые колесные диски с огромным количеством спиц, внушительный дорожный просвет, длинную базу и кузов типа универсал с раздвижным багажником. По задумке разработчиков, сзади размещаются два квадрокоптера и электрический скейтборд. Картинка с дронов будет транслироваться на установленном в салоне 27-дюймовом дисплее, либо же на входящих в комплект VR-очках.

Автомобиль будет поддерживать систему беспилотного вождения и многочисленные системами помощи водителю. У водителя будет два основных режима: в режиме вождения (Real) руль находится близко к водителю, а сиденье обеспечивает водителю удобную посадку за рулем. Второй режим — руль будет отходить от водителя для перехода в режим автоматического вождения, и в то же время будут запускаться VR-очки, спрятанные под рулем, а сиденье будет автоматически подстраиваться под режим полулежа.

Доступ в салон осуществляется через безрамочные распашные двери, центральная стойка отсутствует, внутри находятся четыре раздельных кресла с тонкими спинками.

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