Bloomberg: Apple не будет проводить октябрьскую презентацию новых iPad и MacBook Pro

По данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple может в этом году отказаться от проведения второго осеннего мероприятия.

Обычно после сентябрьской презентации новых iPhone и smart-часов компания также проводит пресс-конференцию в октябре, на которой она представляет новые iPad и MacBook Pro. Гурман ожидает, что Apple представит новые модели iPad и Mac, но сделает это путем публикации пресс-релизов, поскольку модели этого года не получат каких-либо кардинальных улучшений.

В этом году ожидается дебют двух новых планшетов — iPad 10 и iPad Pro 2022. Доступный iPad 10 получит процессор Apple A14, а интерфейс будет заменен на USB-С. iPad Pro 2022 (11″ и 12,9″) будет оборудован новейшим Apple M2 и функцией магнитной беспроводной зарядки MagSafe. Также ожидаются новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M2 Pro/Max.

Кроме того, по данным Марка Гурмана, следующее поколение iPhone получит порт USB-C вместо Lightning.