Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

В сети Ethereum состоялось масштабное обновление The Merge («Слияние»), которое предполагает переход альткоина с протокола Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Это означает, что теперь безопасность блокчейна будут обеспечивать не майнеры, а валидаторы — пользователи, оставившие в залог минимум 32 «монеты» Ethereum.

Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

And we finalized! Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса PoW, предусматривающей решение сложных математических уравнений, которые требуют большого количества энергии. Добыча биткоинов производится по аналогичной модели.

Предполагается, что сейчас потребление Ethereum энергии снизится на 99,95% — если оценить такой переход в масштабах всего блокчейна, он практически равносилен тому, как если бы из мировой электросети отключилась Финляндия. Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.

Возможно это окажет влияние на розничные цены видеокарт и биржевые котировки компаний, производящих видеокарты.

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