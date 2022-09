Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

В сети Ethereum состоялось масштабное обновление The Merge («Слияние»), которое предполагает переход альткоина с протокола Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Это означает, что теперь безопасность блокчейна будут обеспечивать не майнеры, а валидаторы — пользователи, оставившие в залог минимум 32 «монеты» Ethereum.

Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

And we finalized!

Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022