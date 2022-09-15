spot_img
15 сентября, 2022
spot_img
ДомойBlockchainБлокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

Блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга

Ethereum

В сети Ethereum состоялось масштабное обновление The Merge («Слияние»), которое предполагает переход альткоина с протокола Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Это означает, что теперь безопасность блокчейна будут обеспечивать не майнеры, а валидаторы — пользователи, оставившие в залог минимум 32 «монеты» Ethereum.

Об успешной миграции сообщил основатель блокчейна Виталик Бутерин, назвавший эту операцию выдающимся моментом для Ethereum.

Почти десять лет с момента создания Ethereum добывался по модели консенсуса PoW, предусматривающей решение сложных математических уравнений, которые требуют большого количества энергии. Добыча биткоинов производится по аналогичной модели.

Предполагается, что сейчас потребление Ethereum энергии снизится на 99,95% — если оценить такой переход в масштабах всего блокчейна, он практически равносилен тому, как если бы из мировой электросети отключилась Финляндия. Кроме того, ожидается, что PoS ускорит транзакции по сравнению с PoW.

Возможно это окажет влияние на розничные цены видеокарт и биржевые котировки компаний, производящих видеокарты.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяLG продемонстрировал передачу данных в сетях 6G в терагерцевом диапазоне частот
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,193ФанатыМне нравится
996ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»