Благодаря Ethereum видеокарты рекордно подешевели

После выхода обновления сети Ethereum под названием The Merge («Слияние»), в рамках которого блокчейн перешел с протокола Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), спрос на мощные видеокарты резко упал. Теперь для майнинга видеокарты попросту не нужны.

Продавцы розничных магазинов в Китае отмечают, что цены на видеокарты достигли «самой низкой точки». Еще недавно видеокарты семейства NVIDIA GeForce RTX 30 могли продаваться в два-три раза дороже рекомендованной цены, теперь цены резко упали, в некоторых случаях даже ниже рекомендованных, пишет game-news24. Популярная среди майнеров GeForce RTX 3080, недавно продававшаяся за 1140 долларов, теперь стоит около 700 долларов, но теперь не так просто найти желающих купить видеокарты.

Ранее майнеры скупали в магазинах все доступные видеокарты, а теперь ни новые компьютеры, ни видеокарты практически не покупаются. Майнеры, решившие продать видеокарты, купленные на год и более, вынуждены терять деньги. Продавцы ожидают, что в ближайшее время на рынке появится еще больше видеокарт от майнеров и вполне возможно, это приведет к еще большему падению цен.

Цены на видеокарты, продающиеся на онлайн-платформах, также падают, но более низкими темпами.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az