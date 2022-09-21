Bitdefender XDR на защите информационных рубежей вашего бизнеса

В нашем современном мире с огромным количеством подключений, где киберзлоумышленники стремятся нанести вред круглосуточно и без выходных, а организации сталкиваются с непредсказуемым риском, важно знать, как быть защищенным. Узнайте, как ваш бизнес может стать более устойчивым к киберугрозам с помощью унифицированной защиты и аналитики конечных точек, предотвращения атак, круглосуточных операций по обеспечению безопасности и расширенной аналитики угроз.

Комплексное решение XDR и его возможности

Простые в развертывании и управлении датчики позволяют компаниям получать данные со всей организации, а не только с управляемых конечных точек. Добавленный контекст и корреляция автоматически сортируют инциденты и выводят наиболее важные угрозы на первое место. XDR — это комплексное решение от одного поставщика для конечных точек, сетей, удостоверений и облачных рабочих нагрузок.

XDR направлен на устранение пробелов в прозрачности активов в корпоративных организациях и использование облачной аналитики безопасности для предоставления высокоточной и качественной информации специалистам по обеспечению безопасности.

XDR развивает возможности кибербезопасности EDR (обнаружение конечных точек и реагирование) и готово удовлетворить потребности специалистов по реагированию на инциденты, чтобы интегрировать дополнительные источники телеметрии, предоставлять контекстуализированные инциденты безопасности и более комплексные возможности реагирования.

К основным возможностям XDR относятся:

Эффективность обнаружений — обнаружения XDR основаны на конечной точке и коррелируют с другими источниками телеметрии, где хранятся бизнес-данные и осуществляется доступ к ним.

Скорость расследования — XDR расширяет возможности расследования, создавая автоматизированный анализ первопричин для интегрированных источников телеметрии во всей организации.

Скорость и полнота ответа — расширяет возможности ответа за пределы EDR, чтобы предоставить рекомендации по ответу как конечной, так и не конечной точке, а также быстрые ответные действия.

Зачем нужен XDR?

Прежде всего это расширенные возможности обнаружения по всей цепочке уничтожения для более раннего обнаружения атак в самых разных инфраструктурах и облачных средах. Также такое комплексное решение быстро сокращает время ожидания злоумышленника, предоставляя правильный контекст на кончиках пальцев аналитика. И что самое важное, XDR реагирует до того, как будет нанесен ущерб бизнесу, полностью сдерживая угрозу. Не забудем и про оптимизацию затрат за счет включения нескольких функций безопасности в единую удобную платформу, а также снижение нагрузки на сотрудников службы безопасности, предоставляя более глубокий контекст за счет автоматического сбора доказательств, анализа первопричин и рекомендуемых ответных действий. Один поставщик для всего стека технологий безопасности: предотвращение, обнаружение и реагирование.

Как работает расширенное обнаружение и реагирование XDR

Отслеживает и выполняет сложный анализ данных безопасности, охватывающих сеть, конечные точки, удостоверения и облако, даже если на конечной точке не развернут агент.

Быстрое автоматизированное обнаружение и сортировка по всей организации.

Быстрый доступ к данным для поиска угроз и анализа первопричин с единой консоли. Службы безопасности должны иметь возможность быстро ответить: что случилось? Почему возник этот инцидент и какова основная причина? Как этот инцидент повлиял на организацию? И как стоит реагировать, чтобы свести к минимуму влияние на бизнес?

Оперативно реагирует на угрозу с помощью разрозненных инструментов на протяжении всего жизненного цикла атаки. Автоматизированное и управляемое реагирование, помогающее службам безопасности максимально быстро справиться с полным объемом атаки.

Собственные решения XDR против гибридных решений

В зависимости от того, являются ли дополнительные источники телеметрии частью портфеля одного и того же поставщика или нет, решение XDR классифицируется Forrester как «родное» или «гибридное». Подход Native XDR основан на тесной согласованности собственного портфолио поставщика и более тесной интеграции между элементами, обеспечивающими телеметрию.

Такой тип XDR быстрее развертывается и обеспечивает более короткое время окупаемости. Также решение Native XDR включает в себя более высокую степень автоматизации и будет менее сложным в эксплуатации, требуя все меньше и меньше старших ресурсов безопасности. Forrester предполагает в отчете, что организации с небольшими и менее развитыми командами безопасности больше всего выиграют от Native XDR. В качестве альтернативы Hybrid XDR предлагает более высокую гибкость и несколько вариантов интеграции с различными третьими сторонами, что позволяет группам безопасности использовать инструменты по своему выбору. Это делает Hybrid XDR выбором, подходящим для более крупных и опытных команд безопасности

Таким образом, комплексное решение от одного поставщика для конечных точек, сетей, удостоверений и облачных рабочих нагрузок позволяет организациям получать данные со всей организации, а не только с управляемых конечных точек. Добавленный контекст и корреляция автоматически сортируют инциденты и выводят наиболее важные угрозы на первое место. GravityZone XDR преуспевает там, где однотипные EDR продукты сильно громоздкие и шумные, защищая, обнаруживая и предотвращая атаки, обходят стандартные антивирусы. А самое главное, что комплексное решение уменьшает площадь атаки с ужесточением и контролем, останавливая вредоносные программы еще на предзапуске.

Напомним, что в июле 2022 года были опубликованы результаты последнего теста безопасности бизнеса 2022 (март-июнь), проведенного AV-Comparatives. Решения по обеспечению безопасности от 18 ведущих компаний в области кибербезопасности, включая Bitdefender, были протестированы на предмет их способности предотвращать компрометацию конечных точек Windows. Bitdefender показал уровень защиты от вредоносных программ 99,9% в тесте защиты от вредоносных программ, по сравнению со средним показателем по отрасли 99%. Разница, менее чем в 1%, может показаться незначительной, но она приводит к компрометации в среднем в 9 раз большего количества систем, исходя из размера образцов вредоносных программ.

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