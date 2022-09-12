6 сентября прошла BIT-онлайн конференция: Кибервойна. Как противостоять и выиграть! (Часть 2)

Конференция началась с выступления Григория Лесничого, CTO компании PORTMONE.COM (Украина) «Кибербезопасность и риски платежной системы в военное время», в котором он рассказал, с какими трудностями в первые недели войны столкнулась компания и как они смогли их преодолеть.

Продолжил программу известный эксперт Никита Кныш, СЕО, Hackcontrol.org. (Украина). В своем выступлении Никита подробно рассказал о волонтерской работе на киберфронте за первые полгода войны.

О том, как выявить угрозу и защитить бизнес от DDoS-атаки, как инструменте кибервойны подробно рассказал гость из Латвии Дмитрий Никитин, главный директор по технологиям (CTO), член правления Tet.

Аяз Гаджиев, независимый консультант по кибербезопасности из Азербайджана поделился опытом борьбы с информационными «фейками» и кибератаками во время войны.

Программа продолжилась беседой с Александром Федиенко, украинским независимым экспертом о стратегии и киберреформах в Украине.

Эстафету конференции подхватил расследователь из Канады Ричард Э., Директор технического отдела, MADPI GLOBAL. Ричард рассказал, почему традиционные сервисы TSCM (CTI) терпят неудачу.

Закончилась конференция панельной дискуссии: Есть ли панацея от киберрисков?

Эксперты: Александр Бондарь, Генеральный директор, ПАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГА-ПОЛИС»; Виталий Якушев, Директор по кибербезопасности, 10 guards; Григорий Лесничий CTO, PORTMONE.COM; Марат Байпаков, д.п.н., EMBA, председатель комитета по информационной безопасности обсудили страхование киберрисков при использовании IT-технологий.

Действительно ли есть способ защиты информационных рисков для организаций и предприятий в будущем? Какие гарантии защиты обрабатываемых данных предоставляет сервис-провайдер, и как предлагается минимизировать ущерб в том случае, если атаку остановить не удалось. Процедура страхования киберрисков выглядит громоздко и сложно, ведь кроме страховой организации в договоре должна фигурировать и некая компания-аудитор информационной безопасности (ИБ), которая будет оценивать риски и готовить заключения для страховой компании.

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C презентациями спикеров можно ознакомиться здесь.

Поддержку мероприятию оказали “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕГА-ПОЛИС” (Украина), Tet (Латвия), IdealHub (Азербайджан), CADEA (Казахстан), Infocity (Азербайджан), НТА (Казахстан), Асоциация Digital Ukraine (Украина), HiTech.Expert (Украина).