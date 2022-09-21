BAKOTECH добавляет Breach and Attack Simulation от Picus Security в свой портфель решений для кибербезопасности

BAKOTECH, ведущий в отрасли дистрибьютор технологий кибербезопасности, объявил о партнерстве с Picus Security, пионером в области симуляции взлома и атаки (BAS).

BAKOTECH добавит Picus Complete Security Control Validation Platform к портфелю решений, которая будет доступна через партнерскую сеть BAKOTECH в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Симулируя реальные кибератаки, платформа Picus помогает службам безопасности постоянно проверять эффективность своей защиты и принимать быстрые меры для устранения пробелов в предотвращении и обнаружении угроз. В результате решение позволяет клиентам лучше измерить киберустойчивость и добиться оптимальной защиты.

Чтобы узнать больше о том, как технология симуляции взломов и атак Picus Security помогает организациям проверять эффективность средств контроля кибербезопасности, BAKOTECH проводит 18 октября вебинар «Picus Security: оценка киберустойчивости с помощью симуляции взломов и атак».

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3SiunjJ

«По мере роста числа кибератак организациям необходимо применять проактивный подход и узнавать об угрозах, которые представляют для них наибольшую опасность», — говорит Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH. «Технология Picus BAS позволяет компаниям в любой момент оценить свою готовность к угрозам и предпринять быстрые действия для повышения устойчивости. С ее помощью службы безопасности получат уверенность в том, что средства контроля работают должным образом и что инвестиции в безопасность приносят максимальную отдачу».

Богатая библиотека угроз платформы Picus содержит тысячи реальных атак и ежедневно обновляется экспертами. Библиотека включает новейшие типы вредоносных программ, программ-вымогателей и методов, используемых продвинутыми киберпреступниками. Проверяя все развернутые продукты сетевой безопасности, SIEM и EDR и вычисляя общую оценку, платформа Picus обеспечивает целостное представление о возможностях безопасности. Она также сопоставляет результаты имитации с MITRE ATT&CK Framework.

«Проверка безопасности необходима, чтобы помочь службам безопасности постоянно повышать операционную устойчивость своей компании. Технология Picus не только указывает, где находятся потенциальные бреши, но и дает советы, как с ними бороться: пользователи получают практическую информацию о смягчении последствий и рекомендации по поддержанию оптимальной производительности существующих инструментов»,— говорит Руслан Мурадов, отвечающий за развитие бизнеса Picus Security в BAKOTECH.

Почта для запросов демо [email protected]

Сайт picussecurity.bakotech.com

О компании BAKOTECH:

BAKOTECH — международная компания, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков.

О компании Picus Security:

Picus Security является пионером технологии Breach and Attack Simulation. Ведущие организации по всему миру доверяют Picus Complete Security Control Validation Platform, которая постоянно проверяет эффективность средств контроля безопасности в отношении кибератак и предоставляет аналитические данные для их оптимизации. Компания имеет глобальную сеть торговых партнеров и партнеров по альянсам. Офисы Picus находятся в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.