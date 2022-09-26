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26 сентября, 2022
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Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети

Bakcell

Как известно, услуги Bakcell были недоступны пользователям в вечерние часы 21 сентября, по причине технической неисправности.

В компании сообщили что в настоящее время, Bakcell, совместно с международными партнерами, осуществляет целый ряд крупных проектов, направленных на дальнейшее улучшение качества сети и применение самых современных технологических решений.

Перебои в обслуживании, наблюдавшиеся в вечерние часы 21 сентября, были связаны с масштабными работами по модернизации, проводимыми совместно с Nokia.

Технический персонал Bakcell и международная команда поддержки Nokia, незамедлительно приступили к решению возникшей проблемы, благодаря чему удалось полностью устранить все технические неполадки.

Компания Bakcell приносит извинения всем абонентам за перебои в предоставлении услуг.

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